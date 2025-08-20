TFG ครึ่งปีหลัง ลุยขยายร้าน “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต”

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เปิดเกมรุกช่วงครึ่งหลังปี 68 เดินหน้าขยายร้าน “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” ปรับเป้าเพิ่มเป็น 620 สาขา ดันปี 69 จำนวนสาขาแตะ 850 สาขา รองรับความต้องการผู้บริโภคและเพิ่มมาร์จิ้น สร้างการเติบโตแข็งแกร่ง ฟากผู้บริหารเผยทิศทางธุรกิจสดใสจากยอดขายไก่และสุกรที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเข้าช่วง High Season ขณะที่ราคาวัตถุดิบต้นทุนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง มั่นใจดันรายได้ปีนี้เติบโตมากกว่า 15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลังปี 2568 บริษัทฯ มีแผนเดินหน้าขยายสาขาร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (Retail Shop) ปรับเป้าจำนวนสาขาเพิ่มเป็น 620 สาขา จากเดิม 600 สาขา เนื่องจากผลตอบรับดีเกินคาด และในปี 2569 เตรียมขยายสาขาให้มีจำนวน 850 สาขา ขณะที่ สิ้นไตรมาส 2/2568 มีจำนวน 462 สาขา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มมาร์จิ้นให้ธุรกิจ สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
“แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 มีทิศทางที่สดใสจากยอดขายไก่และสุกรที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และจะเข้าช่วง High Season รวมทั้งราคาวัตถุดิบต้นทุนยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เป็นผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโดยตรง ทำให้มั่นใจว่ารายได้รวมในปี 2568 จะเติบโตมากกว่า 15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน” นายเพชร กล่าว
สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2568 มีรายได้รวม 18,953.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.41% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 15,872.39 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 24.02% และมีกำไรสุทธิ 2,552.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.73% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 832.03 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนแรกปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,764.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.61% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 30,996.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,588.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.25% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,005.74 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 (วันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) เป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น โดยงวดไตรมาส 2/2568 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.225 บาท/หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2568