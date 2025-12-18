TGE คว้าเรตติ้ง ESG ระดับ A จาก SET ปี 2568

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับดีเลิศ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนที่เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ TGE ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตพลังงาน รวมถึงการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ทั้งนี้ TGE ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลัก ESG อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความโปร่งใส การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชน ควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง