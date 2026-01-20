หุ้นแกว่งสร้างฐานเผชิญความผันผวนจากสหรัฐ-ยุโรปขัดแย้ง Fund Flow โยกเข้าเอเชีย

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวแบบสร้างฐาน หลังจากปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน 4 วันทำการ โดยที่ยังมีปีจจัยความไม่แน่นอนที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและยุโรป ที่มีการตอบโต้กันในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า ทำให้เป็นปัจจัยส่งผลต่อความผันผวนต่อการลงทุน
อย่างไรก็ตามมองว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียอาจจะได้รับอานิสงส์บ้างจากเม็ดเงินที่โยกย้ายออกจากตลาดหุ้นใน
สหรัฐและยุโรป เข้ามาพักในตลาดหุ้นเอเชียในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ซึ่งตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะได้อานิสงส์
จากปัจจัยดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากการที่ตลาดหุ้นไทยยังให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี โดยให้แนวต้าน 1,290-1,295 จุด แนวรับ 1,280-1,285 จุด