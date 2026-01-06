หุ้นแกว่งไซด์เวย์รับ Election Rally-คาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้ง

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ หลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก แต่คาดว่ายังคงมีแรงหนุนจากปัจจัยการเลือกตั้งที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนหลักให้กับตลาดหุ้นไทย
ขณะที่ปัจจัยภายนอกจากเมื่อคืนนี้ ISM รายงานตัวเลขภาคการผลิตเดือนธ.ค.ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีโอกาสลดดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งในปีนี้ ทำให้เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนต่อตลาดหุ้นได้ และตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแดนบวกเล็กน้อย
โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด