หุ้นไซด์เวย์ลบรับบาทอ่อนค่าเร็วกดดัน Fund Flow หวังกองภาษีช่วยพยุง-น้ำมันรีบาวด์

นักวิเคราะห์ คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์อาจอิงลบแต่ไม่มากตามตลาดภูมิภาค เงินบาทอ่อนค่าเร็วหลังแบงก์ชาติออกมาตรการดูแลเสถียรภาพกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติ แต่คาดเม็ดเงินกองทุนลดภาษีช่วยพยุง ประกอบกับราคาน้ำมันโลกรีบาวด์ช่วยหนุน เก็ง SET ปิดสิ้นปีไม่น่าหลุดโซนแนวรับ 1,240-1,250 จุด ส่วนแนวต้าน 1,260 และ 1,270 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ คาดว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ และวอลุ่มเบาบางในวันทำการสุดท้ายของปี โดยจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการดูแลเสถียรภาพเงินบาท ทำให้ระหว่างวันบาทอ่อนค่าเร็วจาก 31.1 บาท/ดอลลาร์ มาที่ 31.6 บาท/ดอลลาร์ เป็นแรงกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติวานนี้กลับมาขาย อย่างไรก็ดี คาดว่าแรงซื้อจากกองทุนลดหย่อนภาษีจะเข้ามาช่วยพยุงตลาดไว้
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันโลกรีบาวด์น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ทำให้ตลาดวันนี้ไม่น่าจะปรับตัวลงแรง แต่อาจจะอ่อนตัวอิงลบได้ สอดคล้องกับตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวแดนลบแต่ไม่มาก ตามตลาดหุ้นสหรัฐที่มีแรงขายทำกำไรออกก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ทั้งนี้ คาดว่าดัชนี SET ปิดสิ้นปีน่าจะไม่หลุดโซนแนวรับ 1,240-1,250 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1,260 และ 1,270 จุด