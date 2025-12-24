หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพตาม ตปท.ตอบรับ GDP สหรัฐดีกว่าคาด-น้ำมันยังเด้งต่อ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์อัพ ได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นโลกยังฟื้นตัวได้ต่อ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลบวกต่อหุ้น DELTA ประกอบกับราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
ขณะที่การเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 3/68 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนโตมากกว่า 4% ดีกว่าตลาดคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่ง Fed Watch Tools ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง โดยยังคาดการณ์ปี 69 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยได้อีก 2 ครั้ง สำหรับประเด็นค่าเงินบาท ภาครัฐได้ติดตามและมีมาตรการออกมา แต่ทิศทางไม่ได้กลับมาอ่อนค่ายังทรงตัวระดับ 31.1 บาทต่อดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของเงินบาทที่แข็งค่ายังดีต่อ Fundflow ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันต่างชาติยังซื้อสุทธิ นอกจากนี้ในช่วงท้ายปีคาดหวังเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษีจะไหลเข้า
วันนี้แนะติดตามการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee:GBC) ระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อเจรจาหยุดยิงจะเกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และช่วงนี้ใกล้วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสปริมาณการซื้อขายอาจลดน้อยลงระวังความผันผวน
โดยให้กรอบแนวต้าน 1,280 - 1,285 จุด และแนวรับ 1,260 จุด