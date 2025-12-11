หุ้นฟื้นตัวรับเฟดหั่นดอกเบี้ยตามคาด แต่ขึ้นจำกัดหลังชายแดนยังตึงเครียด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีฟื้นตัวขึ้นต่อ ได้รับอานิสงส์จากการที่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาด พร้อมทั้งมีแผนการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารสภาพคล่องในระบบเป็นมูลค่าราว 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ถือเป็นผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยอาจฟื้นตัวจำกัด เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังตึงเครียด ต้องติดตามท่าทีของสหรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาทการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไร อาจต้องระวังประเด็นการค้าหรือในรูปแบบอื่น ซึ่งยังต้องติดตามผลของการเจรจา
นอกจากนี้ปัจจัยในประเทศระยะถัดไปแนะติดตาม การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันพรุ่งนี้ ซึ่งต้องจับตาดูว่าฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ แต่มองว่าอาจยังไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งจะทำให้ประเด็นการเมืองผ่อนคลายลง
รวมทั้งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด
นอกจากนี้ แนะติดตามโครงการ TISA ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขของ
โครงการ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากร่างเดิม อาจไม่ได้ส่งผลต่อตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้กรอบแนวต้าน 1,280-1,285 จุด และแนวรับ 1,260-1,250 จุด