แนวโน้มดัชนีเช้ารีบาวด์คลายกังวลรัสเซีย-ยูเครน,ไทย-กัมพูชา คาดหวังมาตรการดูแลค่าบาทได้ผล

นักวิเคราะห์ประเมินตลาดหุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์แม้วอลุ่มบางช่วงเข้าเทศกาลปีใหม่ โดยรับ sentiment เชิงบวกการเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน และไทย-กัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่แบงก์ชาติมีมาตรการดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทเพื่อลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ให้แนวรับ 1,240 จุด แนวต้าน 1,270 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล,CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ คาดตลาดหุ้นไทยเช้านี้น่าจะรีบาวด์ได้ แต่มูลค่าการซื้อขายอาจเบาบางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตลาดคาดหวังการเจรจาสันติภาพระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครน และข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชาจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น
ประกอบกับ ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สั่งแบงก์พาณิชย์รายงานธุรกรรมนำเงินเข้าตั้งแต่ 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ และให้ผู้ค้าทองคำรายงานการค้าออนไลน์เพื่อดูแลเงินบาท โดยที่ผ่านมาเริ่มเห็นเงินบาทหยุดอ่อนค่าเล็กน้อยแสดงว่ามาตรการเห็นผล ช่วยลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจ จึงมองเป็นบวก
พร้อมให้แนวรับ 1,240 จุด แนวต้าน 1,270 จุด