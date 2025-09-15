กัมพูชาปฏิเสธบินโดรนพื้นที่ชายแดนตามที่ไทยกล่าวหา ร้องไทยเลี่ยงเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยที่อ้างว่ากองกำลังกัมพูชาบินโดรนตามแนวชายแดนร่วมของทั้งสองประเทศ
ในคำแถลงที่เผยแพร่ในวันนี้ (15) พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริง โดยเน้นย้ำว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวบิดเบือนความจริงและเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ
“ข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ไม่เพียงยกระดับความตึงเครียดแต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสองฝ่าย” กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ
คำแถลงดังกล่าวชี้แจงว่ากัมพูชาไม่ได้ส่งโดรนเข้าไปในเขตแดนอธิปไตยของไทย และเรียกร้องให้ทางการไทยเคารพหลักการที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ พนมเปญย้ำว่าการรักษาการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความคึงเครียด ป้องกันการรับรู้เชิงลบของสาธารณชน และรับรองความก้าวหน้าในการเจรจาสันติภาพ
กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายังยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของประเทศที่มีต่อข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ณ เมืองปุตราจายา มาเลเซีย โดยเน้นย้ำว่าทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามและเคารพข้อตกลงทั้งหมดที่ทำขึ้นภายใต้กรอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC)
นับตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. GBC ได้พบหารือในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยกัมพูชาและไทยได้หารือกันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงและหลีกเลี่ยงการเกิดการปะทะกันครั้งใหม่
“กระทรวงกลาโหมยังคงมุ่งมั่นต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความร่วมมือ และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจรจาทางการทูต” คำแถลงระบุ.