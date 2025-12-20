ทอ.เผยใช้อาวุธชั้นสูงยิง “สะพานโอร์จิก” ตัดเส้นทางส่งกำลัง-อาวุธสู่เนิน 350-ปราสาทตาควาย ลั่นจะไม่หยุดจนกว่ากัมพูชายอมรับ 3 เงื่อนไข

ทอ.ไทยเผยใช้ F-16 ยิงโจมตีด้วยอาวุธขั้นสูง เข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ ทำลาย “สะพานโอร์จิก” ตัดเส้นทางส่งกำลังพลของกัมพูชาไปยังเนิน 350 และปราสาทตาควาย ส่งสัญญาณถึงกัมพูชา ไทยจะไม่หยุดจนกว่าจะยอมรับ 3 เงื่อนไข
วันที่ 20 ธ.ค. พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ แถลงกรณีกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีสะพานโอร์จิก จ.อุดรมีชัย ว่า มีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังพลของกัมพูชาไปยังเนิน 350 และปราสาทตาควาย ซึ่งเป็นการโจมตีด้วยอาวุธขั้นสูง เข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ โดยมุ่งเน้นเฉพาะสะพาน เพื่อขัดขวางการขนส่งที่เป็นถนนรถยนต์แล่นเท่านั้น
พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวอีกว่า ตัวสะพานยังมีเหลือให้ชาวกัมพูชาเดินเท้า หรือใช้มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ เพราะกองทัพไทยไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อชาวกัมพูชา ถ้าหากทหารกัมพูชายังคงใช้สะพานนี้ในการส่งกำลังบำรุงไปส่วนหน้าต่อไปอีก กองทัพอากาศจะไม่รีรอในการโจมตีซ้ำอีก ถือว่าเราได้เตือนแล้ว เราจะดำเนินการในมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ยุติการส่งกำลังไปส่วนหน้าทั้งยุทธภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ ถือว่าเป็นการโจมตีที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง
“ถือเป็นการกดดันครับ แล้วก็ส่งสัญญาณไปยังกลุ่มชนชั้นผู้นำในรัฐบาลกัมพูชาว่ากองทัพไทยจะไม่หยุดครับ เราจะปฏิบัติการทหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าทางกัมพูชาเองยอมรับเงื่อนไขทั้ง 3 ประการที่ทางรัฐบาลไทยได้เสนอไปเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงและการเจรจาเพื่อสันติภาพต่อไปในอนาคต”พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าว