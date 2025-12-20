xs
เสธ ทบ. เผยพบร่างทหาร 2 นาย เหตุปะทะพื้นที่ปราสาทตาควาย เนิน 350 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2568 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการปะทะในพื้นที่ปราสาทตาควาย และบริเวณเนิน 350 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักตลอดหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย และก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถนำร่างออกจากพื้นที่ได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ (20 ธ.ค.) หน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้ตรวจพบร่างทหารทั้ง 2 นายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายกัมพูชาอาจมีการวางวัตถุระเบิดไว้ในบริเวณดังกล่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวยืนยันว่า จะดำเนินการนำร่างทหารทั้งสองนายกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบพิธีตามขั้นตอนอย่างสมเกียรติ

