ทอ.ระบุหย่อนไข่ทำลายคลังจรวดบีเอ็ม-21 จำนวนมากเมื่อวานนี้ ลดขีดความสามารถเขมรได้

ทอ.ระบุหย่อนไข่ทำลายคลังจรวดบีเอ็ม-21 จำนวนมากเมื่อวานนี้ลดขีดความสามารถเขมรได้ แจงรายงานตัวเลขผลการปฏิบัติเฉพาะที่ชัดเจนหลังมีคนบ่น 9 วันทำลายได้น้อย
วันนี้ (16 ธ.ค.) พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ย้ำว่าในช่วงที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชาปล่อยเฟกนิวส์เป็นจำนวนมากว่าการปฏิบัติการทางอากาศของไทยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ขอยืนยันว่ากองทัพอากาศโจมตีในเป้าหมายทางทหารเท่านั้นและมีการพิจารณากันหลายขั้นตอนก่อนการดำเนินการ ส่วนการโจมตีคลังอาวุธและวัตถุระเบิด หรือ สป.5 เป็นการยับยั้งป้องกันไม่ให้ฝ่ายกัมพูชามาโจมตีกองกำลังฝ่ายเรา พร้อมยืนยันว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งลดทอนการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชา ขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าการปฏิบัติต่อเป้าหมายนั้นใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนบริเวณนั้น
"แม้จะมีการพูดคุยกันว่าการโจมตีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถลดทอนความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้ ขอยืนยันว่าเราทำงานเป็นขั้นเป็นตอน และลิดรอนลดทอนขีดความสามารถของฝั่งกัมพูชาได้ ในส่วนตัวเลข แม้จะดูเป็นเครื่องหมายคำถามมากมายว่าทำไมทำงานมา 9 วันได้เพียงแค่นั้น แต่ความจริงแล้วเราจะรายงานในส่วนเฉพาะที่ยืนยันได้จริงๆ ยืนยันว่าในการโจมตีเราได้ทำลายจรวดบีเอ็ม-21 จำนวนมาก โดยการวิเคราะห์การปฏิบัติของฝ่ายเรา แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทำลายตัวรถไปได้กี่คัน แต่ยืนยันได้แน่ว่าจรวดจำนวนมากถูกทำลายไปจากการปฏ;บัติการทางอากาศเมื่อวานนี้"