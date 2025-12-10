ทอ.โต้เขมรปล่อยข่าวปลอม F-16 บินเหนือน่านฟ้าโอวบีเจียน-ปอยเปต-บันเตียเมียนเจย ย้ำแยกพลเรือนออก ตอบโต้การทหารเท่านั้น

ทอ.โต้เขมรปล่อยข่าวปลอม F-16 บินเหนือน่านฟ้าโอวบีเจียน-ปอยเปต-บันเตียเมียนเจย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ย้ำแยกพลเรือนออกจากทหาร ตอบโต้การทหารเท่านั้น
จากกรณีแฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานข่าวกัมพูชา “kampuchea themey daily” เผยแพร่ภาพเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้าประเทศกัมพูชา ช่วงเวลา 09.45 น. อ้างว่า กองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 บินเหนือน่านฟ้าตำบลโอวบีเจียน (Ou Beichan) และพื้นที่ปอยเปต
เวลา 09.50 น. กองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 บินเหนือวงเวียนสะตึงบท (Stueng Bot) จำนวน 2 รอบ ในพื้นที่ปอยเปต
และเวลา 09.50 น. กองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 และได้บินทิ้งระเบิดจำนวน 2 ลูก ในพื้นที่บ้านสลอร์กรัม (Slorkram), ตำบลสลอร์กรัม, อำเภอสวายเจก (Svay Chek), จังหวัดบันเตียเมียนเจย นั้น
ล่าสุด พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ข้อมูลว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม (fake news) ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามจะโจมตีประเทศไทยด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ
โดยย้ำว่าภารกิจของกองทัพในการปฏิบัติการทางอากาศยึดหลักการป้องกันตนเองตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพื่อจำกัดความรุนแรง และคุ้มครองพลเมือง ตามหลักความจำเป็นในการใช้กำลังเท่าที่จำเป็น ได้สัดส่วน ไม่เกินกว่าเหตุ และยังย้ำอีกว่าเรายึดมั่นแบ่งแยกเป้าหมายทางทหารออกจากพลเรือนอย่างชัดเจน ซึ่งเครื่อบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยไม่ได้มีการบินไปเหนือน่านฟ้าตำบลโอวบีเจียน (Ou Beichan) และพื้นที่ปอยเปต ตามที่สื่อกัมพูชารายงาน