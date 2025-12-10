กองทัพไทยย้ำปฏิบัติการตามสัดส่วน ไม่โจมตีประชาชน ชี้เขมรยิงถล่มทรัพย์สิน-ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผช.ผบ.ทอ.ยังไม่ยืนยันยอดผู้สูญเสีย รอ สธ.รายงานเย็นนี้

กองทัพไทยย้ำจุดยืนตอบโต้เขมรตามสัดส่วน ไม่เกินเหตุ แยกเป้าหมายการโจมตีทางการทหารออกจากประชาชนชัดเจน ต่างจากเขมรใช้อาวุธหวังทำลายทรัยพ์สินประชาชน-ละเมิดกฎสิทธิมนุษยชน ด้านผู้ช่วย ผบ.ทอ.ยังไม่ยืนยันตัวเลขกำพลบาดเจ็บ-เสียชีวิต โยน สธ.รายงานเย็นนี้
วันนี้ (10 ธ.ค.) ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงสรุปสถานการณ์ภาพรวม เหตุการณ์ปะทะกันของทหารไทยและกัมพูชา โดยได้ย้ำถึงจุดยืน 5 ข้อของประเทศไทย ได้แก่ 1. ประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายริเริ่มในการรุกรานหรือการปฏิบัติการทางทหาร หากแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่เป็นผู้ริเริ่มในการรุกรานเข้ามายังประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยต้องกระทำการปกป้องอธิปไตยของตัวเอง 2. ในการปฏิบัติการทางการทหารที่ผ่านมา ประเทศไทยดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยยึดสิทธิในการป้องกันตนเอง 3. พลเรือนต้องปลอดภัยเป็นเป้าหมายสูงสุด 4. การดำเนินการครั้งนี้ของทัพไทย เป็นทางเลือกสุดท้ายในการปฏิบัติการ ไม่ใช่ทางเลือกแรก 5. ประเทศไทยยึดถือสันติภาพ แต่จะไม่ยอมให้ใครมาละเมิดอธิปไตย โดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วน ไม่เกินกว่าเหตุ ที่สำคัญ คือการแยกแยะเป้าหมายทางทหารและพลเรือน ซึ่งต่างจากรูปแบบการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
นอกจากนี้ ทางกองทัพยังมุ่งปกป้องอธิปไตยของไทยไม่ให้เกิดการรุกราน และต้องการลิดรอนขีดความสามารถของกองกำลังฝ่ายกัมพูชาไม่ให้สามารถโจมตียังเป้าหมายของไทยได้ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน และจะพยายามลดผลกระทบต่อพลเรือนให้มากที่สุด พร้อมได้เน้นย้ำว่า ประเทศไทยต้องการสันติภาพ แต่ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนเป็นสำคัญ
ส่วนสถานการณ์ที่ผ่านมา ยืนยันว่ามีการปะทะตลอดแนวชายแดน 7 จังหวัด โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าเหตุการณ์ปะทะทั้งหมดส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน จนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิง กว่า 400,000 คน และมีนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ เนื่องจากสถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอน เพราะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนกว่า 700 แห่ง ซึ่งในการปฏิบัติงานของกองทัพ ก็ได้ส่งหน่วยตำรวจไปพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพจากพื้นที่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ชาวบ้านจำเป็นต้องทิ้งไว้เบื้องหลังด้วย
ขณะที่พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนภายหลังการแถลงข่าวว่า ในส่วนของยอดกำลังพลทหารที่เสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากสถานการณ์อยู่ระหว่างการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง บางคนอยู่ในสถานะผู้บาดเจ็บ จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รายงานยอดอย่างเป็นทางการก่อน เพราะนี่ถือเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจของกำลังพลด้วย
ส่วนเรื่องของสรรพกำลังของกัมพูชาที่ถูกทหารทำลายไปมากน้อยเท่าไหร่นั้น ขณะนี้ยังตอบได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าฝั่งของกัมพูชามีการซุกซ่อนอาวุธสรรพกำลังไว้ที่ไหนบ้าง แต่ทหารไทยก็มีการทำลาย ฐานทัพตามสัดส่วนและความจำเป็น ไม่เกินกว่าเหตุ เพื่อป้องกันการถูกรุกราน