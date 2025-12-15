ศูนย์แถลงข่าวฯ โต้เฟกนิวส์เขมร ใช้ภาพฉีดพ่นยุงใส่ร้ายไทยปล่อยอาวุธเคมี ด้านโฆษก ทอ.ยันไทยโจมตีเป้าหมายเฉพาะทางทหารเท่านั้น

ศูนย์แถลงข่าวร่วมไทย-กัมพูชาโต้เฟกนิวส์เขมร อ้างไทยใช้อาวุธเคมี ใช้ภาพฉีดพ่นป้องกันยุงใส่ร้าย “โฆษก ทอ.” ยันไทยโจมตีเป้าหมายเฉพาะทางทหารเท่านั้น หลัง “กัมพูชา” พยายามดิสเครดิต พร้อมขอใช้สิทธิป้องกันตัวเอง
วันนี้ (15 ธ.ค. 68) พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงกรณีกัมพูชานำภาพเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นป้องกันยุงไปบิดเบือนว่าไทยปฏิบัติการทางเคมีโจมตีกำลังพลกัมพูชา ซึ่งหากใครไม่รับทราบแนวทางการฉีดป้องกันยุงอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นภาพเฟกนิวส์ชัดเจนที่ฝ่ายกัมพูชาหวังสร้างสถานการณ์สร้างเหตุการณ์ต่างๆ ให้ประชาชนตื่นตระหนก หรือโกลาหล และประชาคมโลกที่อาจไม่ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาต่อเนื่อง และไม่มีความรู้เทคนิคในเรื่องการป้องกันยุงก็อาจจะเชื่อ จึงขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ถูกปล่อยออกมาจากฝ่ายกัมพูชา
ในส่วนเฟกนิวส์ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศที่ฝ่ายกัมพูชาได้โจมตีว่าฝ่ายไทยได้โจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนในพื้นที่กาสิโน เนื่องจากกาสิโนดังกล่าวยังเป็นที่พักของพลเรือนอยู่ พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ ยืนยันว่าเป็นความพยายามที่จะดิสเครดิต การปฏิบัติการทางฝ่ายเรา แต่ขอยืนยันว่า เป้าหมายที่ไทยโจมตีล้วนแต่เป็นเป้าหมายทางทหารทั้งสิ้น อาจจะมีบ้างที่ใช้โครงสร้างทางพลเรือน เป็นปฏิบัติการทางทหาร แต่เราขอสงวนสิทธิในการป้องกันตนเองในการโจมตีเป้าหมายเหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยของทหาร และความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ การปฏิบัติการของกองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานปกป้องอธิปไตยบนพื้นฐานของมนุษยธรรม คือสิ่งที่กองทัพไทยขอยืนยันทุกภาคส่วนให้เข้าใจว่ากองทัพอากาศไม่มีความต้องการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทย หรือฝ่ายกัมพูชา