กองทัพ ผสานเสียงโต้ เฟกนิวส์ กัมพูชา อ้างกระสุนปืนใหญ่ตก รพ. ระเบิดF-16 ตก โรงเรียน แซะ เป็นความพยายามที่น่ารัก แต่ไม่สมเหตุผล

วันที่ 12 ธ.ค.68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรีสุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง ภาพที่ฝ่ายทางกัมพูชานำมากล่าวอ้างว่า ฝ่ายไทยยิงปืนใหญ่เข้ามาบริเวณโรงพยาบาลของกัมพูชา เป็นภาพหัวกระสุนที่ไม่ระเบิดที่กัมพูชากล่าวอ้าง เป็นภาพปลอม หากเป็นหัวกระสุนที่ถูกยิงมาสภาพหัวกระสุนต้องบิดเบี้ยว บุบสลาย เนื่องจากการยิงจากปืนใหญ่ยิงด้วยความเร็วสูงเมื่อกระแทกกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แข็ง หัวกระสุนจะมีการบุบสลายถ้าไม่ระเบิด แต่ถ้าระเบิดจะต้องเป็นหลุมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ถือว่าเป็นภาพเป็นการจัดฉากของฝ่ายกัมพูชา เพื่อให้ดูว่าเราโจมตีสถานพลเรือนต่าง ๆ
ดังนั้นขอปฏิเสธว่ากองทัพไม่ได้มีแนวทางหรือการปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้ในการโจมตีสถานที่พลเมือง ซึ่งตรงกันข้ามกับกัมพูชาในเหตุการณ์ที่ผ่านมา โจมตีสถานพยาบาล สถานที่พลเรือนได้รับความเสียหายเกิดความโกลาหลในประชาชนคนไทย
นอกจากนี้ยังมีภาพเฟกนิวส์ที่สร้างโดย เอไอ ที่กล่าวว่ามีการตรวจพบ กองกำลัง BHQ กัมพูชา แทรกซึมในพื้นที่ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นสถานการณ์จริง แต่ภาพที่นำมาเสนอ เป็นภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน สังเกตได้ คนที่เดินเข้ามา การใส่หมวกของชาวตะวันตก ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ในภูมิภาคเอเชีย ไม่มีการสวมหมวกแบบคาร์บอยเช่นนี้
นอกจากนี้ยังมีภาพทหารกัมพูชายืนประจันหน้ากับทหารไทย ก็เป็นไปไม่ได้ จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ในการเสพสื่อ เฟกนิวส์ในช่วงนี้กระจายและระบาดเป็นอย่างมาก ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบอย่างยิ่ง
ด้าย พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวเสริม คลิปที่ฝ่ายกัมพูชา ผยแพร่อ้างว่าเกิดจากผลกระทบF16 รร.พระวิหาร ว่า ยืนยันว่ากองทัพอากาศโจมตีเป้าหมายทางทหารทั้งหมด เราให้ความสำคัญต้องไม่กระทบกับพลเมือง หรือให้กระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้การเลือกเป้าหมาย เราพิจารณาอาวุธเป็นองค์ประกอบ เป้าหมายที่มีโอกาสใกล้เคียงพลเรือนใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูง อำนาจการทำลายล้างระเบิดขนาด 500 ปอนด์ ต้องใหญ่กว่าที่กัมพูชาขุดเอาไว้มาก เป็นความพยายามที่จะสร้างเฟกนิวส์ สร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายกัมพูชา
"ระเบิดท่า500 ปอนด์หากลงมาแถวนี้ ช่อง5 จะหายไปทันที หาก2,000ปอนด์เท่ากับสนามฟุตบอล ถือว่าเป็นความพยายามที่ดูน่ารักแต่ดูไม่สมเหตุสมผล ขอยืนยันทุกเป้าหมายที่เราเลือกให้เกิดผลกระทบ ขีดความสามารถ ลดทอนขีดความสามารถกัมพูชา และเสริมสร้างโอกาสที่ฝ่ายเรา เข้าปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
พร้อมย้ำว่า หากเป็นเป้าหมายพลเรือนทุกอย่าง สถานศึกษาย่านที่พักอาศัย ถูกหลีกเลี่ยงทั้งหมด เป้าหมายที่ใกล้กับชุมชนถูกใช้อาวุธที่มีความแม่นยําสูง เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดกับพลเรือนน้อยที่สุด ขอยืนยันว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นเฟกนิวส์และมีความพยายามหลากหลายครั้งว่ากองทัพอากาศของไทยโจมตีพลเรือนขอยืนยันด้วยความชัดเจน เราหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนต้องฝั่งไทยและฝ่ายกัมพูชา