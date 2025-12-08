ทบ.แฉกัมพูชาเปิด 5 จุดปะทะหนัก เล็งยิงจรวดสนามบินบุรีรัมย์–รพ.ปราสาท แจง F-16 ต้องสกัดอาวุธขู่ หลังทหารไทยเสียชีวิต–เจ็บรวม 9 นาย ย้ำถล่มกาสิโนฐานบัญชาการ มุ่งเป้าทหารเท่านั้น

ทบ.เผย เขมรเปิด 5 จุดปะทะใหญ่ ช่องอานม้า-ห้วยตามาเรีย-ปราสาทคะนา-ปราสาทตาควาย-ปราสาทตาเมือน เล็งใช้จรวดยิงสนามบินบุรีรัมย์-โรงพยาบาลปราสาท แจง F-16 ต้องทำลายอาวุธยิงสนับสนุนที่ทำร้ายกำลังพลและประชาชน หลังทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และคาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 และบาดเจ็บ 8 นาย ชี้ถล่มกาสิโนเพราะเป็นศูนย์บัญชาการโดรนทหาร ยืนยันเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลัก มีความแม่นยำ จำกัดวงได้
วันนี้ (8 ธ.ค.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา ว่าขณะนี้กัมพูชาได้เปิดแนวปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาขึ้นอีกหลายพื้นที่ ซึ่งฝ่ายไทยได้ดำเนินมาตรการ 2 ด้านพร้อมกัน คือ มาตรการเชิงรุก และ มาตรการเชิงรับ
มาตรการเชิงรุก คือฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามแผนเผชิญเหตุ และอยู่ในกรอบกติกาที่เป็นสากล เป็นไปตามเหตุและผล โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือทำลายอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชา และเน้นเป้าหมายการโจมตีทางทหารเป็นหลัก โดยขอสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศ ซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเอง เนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาได้ส่งผลกระทบต่อพลเรือนของไทย ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ไทยจึงเลือกใช้ปฏิบัติการทางอากาศที่มีความแม่นยำสูง สามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อพลเรือนของฝ่ายกัมพูชา
ส่วนมาตรการเชิงรับ คือการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้น จนถึงตอนนี้ เบื้องต้นยืนยันได้ว่ากำลังพลของฝ่ายไทยเกิดความสูญเสีย 1 ราย และได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 7-8 ราย โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำและกำชับให้ปฏิบัติการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด
พลตรีวินธัยกล่าวว่า ตั้งแต่การปะทะที่ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน เมื่อบ่ายวันที่ 7 ธ.ค. และมีการยิงปะทะกันตลอดทั้งคืน จนถึงเช้า ราวตี 5 ที่เขมรเปิด 5 จุดปะทะใหญ่เพิ่ม ช่องอานม้า-ห้วยตามาเรีย-ปราสาทคะนา-ปราสาทตาควาย-ปราสาทตาเมือน
นอกจากนี้ยังพบว่า ฝ่ายกัมพูชาเล็งเป้าพลเรือน เตรียมยิงจรวดเข้ามาที่สนามบินบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราสาท แม้จะอยู่ห่างชายแดนมากกว่า 30 กม.ก็ตาม
ไทยจำเป็นต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาที่กำลังคุกคามทั้งกำลังทหารและพี่น้องประชาชน เพราะในการปะทะครั้งที่ผ่านมา อาวุธดังกล่าวของกัมพูชาเคยยิงใส่พื้นที่พลเรือนลึกเข้าไปในเขตไทย ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมาแล้วเมื่อ ก.ค.2568 ที่ผ่านมา
ดังนั้นเราต้องทำลายอาวุธยิงสนับสนุนนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียกับพี่น้องประชาชนคนไทยและกำลังพลของกองทัพ
ส่วนการที่เครื่องบิน F-16 โจมตีกาสิโนที่ช่องอานม้านั้น เพราะเป็นที่บังคับการและจุดบังคับบัญชาอากาศยานไร้คนขับของกัมพูชา