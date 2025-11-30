xs
“ดีเจบอย” เผย “นานา” ขายแบรนด์เนมเกลี้ยงแล้ว เห็นยิ้มหัวเราะหน้าไลฟ์คนด่าไม่สลด แต่ความจริงข้างในกล้ำกลืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ดีเจบอย” ยันไม่ได้เข้าข้าง “นานา” แต่จะอยู่เคียงข้างในฐานะพี่ชาย บอกทุกวันนี้ขายแบรนด์เนม ขายทุกอย่างเกลี้ยงแล้ว จะเอาตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้เสียหาย วอนอย่าแซะอย่าด่าตนเลย ทุกวันนี้จิตใจนานาไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เห็นยิ้มได้หัวเราะได้หน้าไลฟ์คนด่าไม่สลด แต่ความจริงข้างในกล้ำกลืน

ยังคงไลฟ์ขายของอยู่ทุกวันแม้บางวันจะขายดีบ้างไม่ดีบ้าง สำหรับ “นานา ไรบีนา” ที่ตอนนี้ตำรวจออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ทางฝั่งผู้เสียหายไปแจ้งความพร้อมหลักฐานว่าจำนวนเงินไม่น่าจะถึง 400 ล้านเหมือนที่ข่าวออกไปในช่วงต้น แต่ก็เกิดความเสียหายหลัก 100 ล้าน

ระหว่างไลฟ์ นานา ได้เดินไปคุยโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ปล่อยให้ “ดีเจบอย ฌาฆฤณ ชุ่มนิ่ม” อยู่หน้าไลฟ์ขายของ เจ้าตัวเลยถือโอกาสเคลียร์สิ่งที่อัดอั้นตันใจจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

“เอาจริงๆ เจอแบบนี้บอยก็ใจไม่ดีนะ ก็อย่างที่ข่าวออก ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรวันไหน บอยก็อยากใส่ใจแต่ก็ต้องอยู่ตรงนี้ ฉันมีเรื่องในใจเยอะมาก ทุกวันนี้ฉันก็โดนด่า โดนแซะคอมเมนต์ต่างๆ ว่าฉันว่าไม่โดนสัก 1-2 ล้านบ้างจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไง เธอเข้าใจไหมว่าบางทีมันก็ทิ้งกันไม่ได้ เก็ตเปล่า เราเข้าใจเรื่องทั้งหมดแหละว่ามันเป็นยังไง มันก็เป็นน้องฉัน ฉันก็ทำได้แค่ด่า ว่า หยุม ข่วน ทั้งหมดทั้งมวลให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาผิดพลาด สุดท้ายเราก็ต้องยืนอยู่ข้างเขาไหม อย่างน้อยๆ ให้เหลือสักคนๆ นึงให้เขาได้พิง ได้ยิ้มบ้างในเวลาที่เขาเป็นทุกข์

ตัวบอยเองช่วยอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะลุงก็ตัวเล็กตัวน้อยในห่วงโซ่อาหารนี้ อยู่ชั้นต่ำสุดของระบบนิเวศน์นี้ อย่างน้อยๆ ก็ให้น้องเรามันได้ยิ้มบ้าง ที่ถามว่าทำไมไม่สลด คำนี้แทงใจมากเลยนะ ไม่สลด ยังยิ้ม ยังหัวเราะได้เนอะ คือจะบอกพวกเธอนะว่าเขาร้องไห้กันมากี่วันแล้ว ในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ไลฟ์ เขาจมอยู่กับภวังค์ความทุกข์มากๆๆ ณ ช่วงเวลานึงให้เขาได้ยิ้ม สักเศษเสี้ยววินาทีให้เขาได้หัวเราะบ้าง ให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้าง หนึ่งในนั้นที่สามารถทำให้เขาได้ก็คือบอย ซึ่งก็อยู่ตรงนี้ แล้วบอยก็อยู่แค่ช่วงเวลาไลฟ์ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง ถ้าพวกเธอจะแซะก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่รู้สึกเจ็บทุกครั้งที่เห็นข้อความพวกนั้นแต่ก็พยายามทำใจ และพยายามเข้าใจกับทุกๆ ข้อความ”

บอกเอาตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ย้ำไม่ได้เข้าข้างแต่อยู่เคียงข้างในฐานะพี่ชาย
“ทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนเสพสื่อต่างๆ ที่นำเสนอ มุมนั้นก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้น แต่มันอาจจะมีบางมุมที่เขายังไม่ได้เล่าให้ฟัง ที่ยังไม่ชี้แจง ก็ให้เวลานางนิดนึง เพราะระยะเวลามันก็นาน 2 ปี มันก็มีรายละเอียดต่างๆ อยู่ ไม่ได้จะให้นางออกมาแก้ตัวหรืออะไร แต่ก็อยากให้นางออกมาชี้แจงในมุมของนางบ้าง ผิดถูกยังไงทุกคนก็ไปตัดสินกันเอาเองดีกว่า คนที่จะพูดได้ตอนนี้คือฉันคนเดียว

เพราะบอยไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ดาราหรือคนท่านอื่นที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆ เราเข้าใจเขา ไม่แน่ถ้าบอยเป็นคนๆ นั้นบอยอาจจะแสดงออกแบบเขาก็ได้ จะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ สถานการณ์มันคนละแบบกัน เราซัปอร์ตได้เท่าที่เราซัปพอร์ตได้ เราไม่ได้เข้าข้าง ด่าแล้ว ว่าแล้ว เสียใจเสียความรู้สึกแล้ว และได้พูดออกไปทั้งหมดแล้ว ไม่ได้เข้าข้างแต่แค่ยังยืนอยู่ข้างๆ ในฐานะพี่ชาย เธอดูสิ ทุกวันนี้มันเหลือใครบ้าง มองไปรอบๆสิที่ก่อนหน้านี้เขารายล้อมด้วยหลากหลายผู้คน”

ทุกวันนี้จิตใจ “นานา” ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เห็นยิ้มได้หัวเราะได้หน้าไลฟ์คนด่าไม่สลด แต่ความจริงข้างในกล้ำกลืน
“ทุกวันนี้นางมึนจนหน้าฟาดพื้น เอาหัวโขกบันไดมาหลายรอบแล้ว ทุกวันนี้ที่นางยิ้มนางหัวเราะข้างในมันกล้ำกลืนมากจริงๆ เราสัมผัสได้เลย เธอรู้ไหมทุกวันนี้เวลานั่งอยู่ข้างนาง บอยต้องคอยขยำตัวนาง นางพร้อมจะเขว พร้อมจะหลุดตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อคืน (เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ไลฟ์) เมื่อวานตอนไลฟ์เห็นแล้วมีคอมเมนต์แปลกๆ มีความมาคุอะไรบางอย่าง แต่บอยไม่รู้ว่ามีการไลฟ์แบบถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะ มารู้ทีหลัง แต่คือนางไม่มีสติมากๆ จะจับแต่โทรศัพท์ พยายามดูข้อความ ไปดูอะไรต่างๆ ต้องคอยดึงตลอดเวลา”

ขายทุกอย่างหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้ว
คนถามขายแบรนด์เนมสิ เขาขายหมดแล้วจ้า เขามาขายที่ร้านฉันจ้า ขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ เกลี้ยงเลยค่ะ ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ กระปงกระเป๋าต่างๆ ที่เมื่อก่อนกองเต็มบ้าน ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความโลภนะรู้ไหม”
















