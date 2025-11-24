3 ดาวรุ่งฮอนด้าเดือดสนั่นบุรีรัมย์! บิด Honda CBR พาเหรดขึ้นโพเดียม NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 4 เรซแรก

ทีมแซทเทิลไลท์จากฮอนด้า รุ่นท็อปสุดของรายการ รุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) นำโดย "มิกซ์-ธนัช” แบกประสบการณ์ดวลความเร็วคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ทำผลงานให้ฮอนด้า ควงรุ่นน้อง “ไฮเปค-กฤษฎา” และ "ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1 Pro) ในศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 4 เรซ 1 ทำผลงานพาเหรดขึ้นโพเดียมก่อนดวลความเร็วลุ้นแชมป์ในเรซสุดท้าย วันอาทิตย์นี้
รุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) ไฮไลท์ของรายการที่ดวลกันด้วยรถแข่งที่เร็วและแรงที่สุด ดาวรุ่งไทยฮอนด้า "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส บิด Honda CBR1000RR-R ทำเวลาในการควอลิฟายมาในกริดที่ 2 เริ่มต้นเกมได้อย่างแข็งแกร่งชาร์จความเร็วขึ้นมาเป็นผู้นำได้ทันที โดยปักหลักดวลความเร็วกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อลุ้นชัยชนะ "มิกซ์-ธนัช” ขึ้นนำและรักษาอันดับที่ 1 มาจนถึงรอบสุดท้าย โดยรับมือกับความกดดันได้อย่างยอดเยี่ยม โดยโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นโค้งตัดสินในเรซนี้ เข้ามาด้วยไลน์ที่ค่อนข้างเสียเปรียบ ก่อนคว้าชัยชนะเก็บอันดับที่ 2 มาครอง
การแข่งขันรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1 Pro) ยอดนักบิดดาวรุ่งไทยพัฒนาผลงานและรักษามาตรฐานความเร็วในแถวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ควบ Honda CBR600RR จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม ออกสตาร์ตการแข่งขันจากกริดที่ 2 ขึ้นมารั้งในกลุ่มพร้อมกับสลับและแซงคู่แข่งขึ้นมาครองอันดับที่ 1 ได้ทันทีตั้งแต่ต้นเรซ แต่โค้งสุดท้ายเป็นช่วงจังหวะที่ติดรถน็อครอบ ทำให้การเดินคันเร่งออกจากโค้งเสียเปรียบคู่แข่งเล็กน้อย พลาดชัยชนะไปเพียงเสี้ยววินาที เข้าเส้นชัยขึ้นโพเดียมอันดับที่ 2 ตามมาติด ๆ ด้วย “ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ที่เริ่มต้นจากกริดที่ 3 ดวลความเร็วกันที่กลุ่มหน้าอย่างดุเดือด ตามมาบนโพเดียมเป็นอันดับที่ 3 ยังรักษาโอกาสในการลุ้นแชมป์ประจำปี
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) 2 ดาวรุ่ง จาก โปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง บิด Honda CBR250RR ลงแข่งขันในเกมสุดท้าทายดวลความเร็วกันสุดเข้มข้น ด้วยประสบการณ์ที่เป็นรองแต่ดาวรุ่งฮอนด้าใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอนาคต “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 เริ่มต้นจากกริดที่ 17 ก่อนเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 18 โดยที่ “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 16 จบการแข่งขันในอันดับที่ 20
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 4 เรซที่ 2 จะดวลความเร็วกันต่อและตัดสินแชมป์ประจำซีซั่นนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี. เวลา 09.30 น. ต่อด้วย รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี SS1 Pro เวลา 13.25 น. และ รุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) เวลา 14.25 น. ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH