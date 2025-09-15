เจ้าอาวาสวัดดังเกาะคา เปิดหน้าชง ตร.ล่ามิจฉาชีพ ตัดต่อภาพพระลูกวัดเซ็กส์วิตถาร-ข่มขู่กรรโชกทรัพย์

ลำปาง - เจ้าอาวาสวัดดังเกาะคา ลำปาง..ยันคลิปพระเสพเมถุนกับสุนัขไม่ใช่พระลูกวัด พร้อมเปิดหน้าส่งข้อมูลให้ตำรวจตามล่ามิจฉาชีพส่งแชทข่มขู่กรรโชกทรัพย์ วอนศรัทธาญาติโยมมีสติเสพข่าว บอกสื่อเผยแพร่ชิงบวก แต่เม้นต์ด่ากันไว้ก่อน
หลังมีการนำเสนอข่าว..ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ natasha Romanof อ้างเป็นคนทำงานด้านสืบสวนเปิดโปงเรื่องราวต่างๆ ส่งแชทข้อความและคลิปชายคนหนึ่งซึ่งถูกอ้างว่าเป็นพระลูกวัดแห่งนี้กำลังร่วมประเวณีกับสุนัข มายังเพจของวัดในอำเภอเกาะคา รวมทั้งมีพฤติกรรมเสพเมถุนกับสุนัข และ แชทพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศ ก่อนที่จะเรียกเงิน 5,000 บาท เพื่อแลกกับข้อมูล-จบเรื่อง
แต่คืนที่ผ่านมา(14 ก.ย.) เจ้าอาวาสได้ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน พร้อมตรวจสอบโทรศัพท์ของพระลูกวัดที่ถูกอ้างถึงและสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งพระรูปดังกล่าวยืนยันไม่รู้เรื่องและไม่ได้มีความวิตกใดๆ พร้อมให้ทางคณะสงฆ์ดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ ก่อนที่เจ้าอาวาสจะนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันนี้ ( 15 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ อส. อำเภอเกาะคา ได้เข้าพบกับพระใบฎีกาชนาเมธ อตตทิโป เจ้าอาวาสวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นวัดที่ถูกอ้างถึง โดยมีผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังข้อมูลด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าขอข้อมูลเพิ่มเติม และจะได้สอบถามพระลูกวัดที่ถูกอ้างถึง เพื่อจะได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ปลัดอำเภอเกาะคา แจ้งว่าจากข่าวที่ปรากฏ ซึ่งมีการระบุว่ามีการเสพยาเสพติดดังนั้นจึงจะเข้าตรวจสารเสพติดพระทุกรูปในวัด ซึ่งทางเจ้าอาวาสยินดีให้เข้าตรวจสารเสพติดทั้งหมดเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ทั้งตนเองและพระลูกวัดด้วย
ทั้งนี้พระใบฎีกาชนาเมธ อตตทิโป ได้เปิดเผยว่า อาตมาขอยืนยันว่าคลิปที่ปรากฏและรูปไม่ใช่พระลูกวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ซึ่งปกติพระรูปดังกล่าวก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครเพียงแต่อาจจะเป็นพระที่มีรูปร่างหน้าตาดี ก่อนหน้านี้เคยมีคนนำรูปไปแอบอ้างและได้ไปแจ้งความไปแล้ว และเรื่องก็เงียบหายไป แต่ครั้งนี้พระรูปดังกล่าวก็ไม่ได้วิตกกังวลใดๆ เพราะไม่ได้กระทำผิด เพียงแต่เมื่อมีข่าวออกไปจะทำให้ชื่อเสียงวัดเสียหายเท่านั้น
“เรื่องที่เกิดขึ้นหากเกิดกับวัดที่มีพระผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ทันโลกโซเชียลก็คงปล่อยผ่านไป แต่นี่บังเอิญมาเกิดกับวัดของเรา เราจึงไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ เราต้องชัดเจน จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา จับคนที่ให้ร้ายพระออกมาให้ชัดเจน โดยใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่าง ว่าจะมีมาตรการอย่างไรจัดการกับบุคคลประเภทนี้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าข่ายการกรรโชกทรัพย์ ขู่เข็น รีดเอาทรัพย์ ไม่ใช่เฉพาะวัดแห่งนี้แต่ทุกวัด”
เพราะกระแสสังคมทุกวันนี้ย่ำแย่มากบั่นทอนความศรัทธา หากขาดซึ่งไว้เนื้อเชื่อใจศรัทธา วันหน้าพระพุทธศาสนาจะแย่ลงไปเรื่อยๆ คนที่อยู่ในที่มืดเอาแต่คอยใส่ร้ายคนที่อยู่ในที่แจ้ง แต่ที่สื่อออกไปก็ถือว่าดี แต่ประชาชนที่อ่านข่าวมักจะไม่ได้อ่านเนื้อหาอ่านแต่หัวข้อก็จะด่าอย่างเดียว
“อาตมาไปอ่านในสื่อที่ลงไปก็เป็นเชิงบวกกับวัดและพระพุทธศาสนา แต่คอมเม้นท์ของชาวบ้านที่เขียนก็ด่าเป็นส่วนใหญ่โดยไม่อ่านเนื้อหา จึงขอฝากถึงศรัทธา ญาติโยม หากเรายังยึดพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งอยู่ขอให้มีสติในการเสพสื่อและคอมเม้นท์ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็สรุปว่าพระรูปดังกล่าวถูกกลั่นแกล้งใส่ร้าย เมื่อ2-3ปีก่อน พระรูปดังกล่าวก็เคยถูกนำรูปไปใส่ในการหาคู่และอื่นๆ จนต้องไปแจ้งความ จากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปแต่ครั้งนี้ ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด”