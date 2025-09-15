สงสัยเห็นผ้าเหลืองฉาวหนัก! เจ้าอาวาสแจ้ง ตร.ล่ามิจฯ อ้างข้อมูลลับพระวัดฯ เกาะคา เซ็กส์วิตถาร-เสพยา หวังตบทรัพย์

ลำปาง - คาดฉวยโอกาสกระแสผ้าเหลืองฉาวหวังตบทรัพย์พระ..มิจฯ อ้างมีข้อมูลลับพระลูกวัดฯ เกาะคา ลำปาง เซ็กส์วิตถารร่วมเพศกับสุนัข-เสพยา ขอเงิน 5,000 บาทแลกจบเรื่อง เจ้าอาวาสต้องขึ้นโรงพักแจ้งความให้ ตร.ตามจับมาดำเนินคดี
เฟซบุ๊ก natasha Romanof ซึ่งอ้างว่าทำงานด้านสืบสวนเปิดโปงเรื่องราวต่างๆ ส่งแชตข้อความและคลิปมายังเพจวัดแห่งหนึ่งใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ระบุว่าได้ติดตามพฤติกรรมพบพระลูกวัดเสพเมถุนกับสุนัข และแชตพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศ พร้อมส่งตัวอย่างคลิปชายโกนหัวคล้ายพระเปลือยกายร่วมเพศกับสุนัขมาให้ดู
นอกจากนี้ยังมีการส่งภาพนิ่งเป็นแชตข้อความ-รูป ซึ่งมีทั้งการแลกดูอวัยวะเพศของกันและกัน และยังมีการแชตคุยเรื่องรสนิยมทางเพศ แต่ที่น่าตกใจก็คือมีรสนิยมเรื่องเพศกับสุนัข ซึ่งมีทั้งคลิปและภาพนิ่ง รวมทั้งยังมีการแคปภาพว่าได้มีแชตแจ้งไปยังเพจของวัด แต่วัดไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดจึงนำเรื่องราวมาแจ้งสื่อ
เย็นวันที่ 14 ก.ย. 68 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดดังกล่าวพบกับเจ้าอาวาส ซึ่งได้เรียกพระลูกวัดวัย 28 ปีมาสอบถาม เบื้องต้นพระรูปดังกล่าวปฏิเสธว่าภาพนิ่งและคลิปวิดีโอคนมีเซ็กส์กับสุนัข รวมถึงแชตต่างๆ นั้นไม่ใช่ตนเอง เพราะทั้งสถานที่ในคลิปก็ไม่ใช่ที่วัดและสุนัขตามในคลิปก็ไม่ใช่สุนัขที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งยืนยันพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของทางสงฆ์และ จนท.ที่เกี่ยวข้องเพราะไม่ได้ทำอะไรแบบนั้น
ต่อมาเจ้าอาวาสวัดได้ใช้เพจของวัดตอบแชตกลับคนที่เคยแชตมาบอกให้ตรวจสอบพระลูกวัดรายดังกล่าว สักพักก็มีการแชตกลับมาและมีการเรียกเงิน 5,000 บาท..พร้อมอ้างว่ามีข้อมูลเรื่องพระเสพยาสามารถระบุตัวตนได้พร้อมหลักฐานและเสพเมถุนกับสุนัขเพศเมีย
เจ้าอาวาสจึงขอดูข้อมูลเบื้องต้น ก็มีการส่งเป็นแชตข้อความตัวอย่างมาให้ดูและบอกว่า..ที่เขาสืบมาไม่ใช่เรื่องโกหกและมีภาพที่เด็ดกว่านี้อีก เจ้าอาวาสจึงลองถามว่าจะต้องทำอย่างไรและมัดจำไว้ก่อนได้ไหม แต่อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้มีตัวเลือกเดียวคือจ่ายแล้วถึงจะจบ หากเงินเข้าบัญชีแล้วจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้
จากนั้นก็ได้ส่งคิวอาร์โค้ดบัญชีธนาคารของบุคคลหนึ่งมาให้ เจ้าอาวาสจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อตำรวจ สภ.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อให้ดำเนินการต่อคนที่มาแชตกรรโชกทรัพย์รายนี้ พร้อมๆ กับจะดำเนินการสอบสวนพระลูกวัดที่ถูกกล่าวหาร่วมกับ จนท.ที่เกี่ยวข้องต่อไป