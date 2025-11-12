ชรบ.ชายแดนบุรีรัมย์ ร้องตรวจสอบผู้ใหญ่บ้าน หักเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยแทบเกลี้ยง อ้างซื้อชุดจ่ายค่าฝึก ชี้ไม่เป็นธรรมแห่ลาออก

บุรีรัมย์- “ชรบ.” อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร้องตรวจสอบ ผญบ.เรียกเก็บเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย ที่รัฐบาลอนุมัติจ่ายตอบแทนความเสียสละคนละ 3,600 บาท เหลือคืนให้ 300 อ้างนำไปจ่ายค่าชุดและฝึกอบรม ชี้ไม่เป็นธรรมทยอยส่งปืนคืนและลาออกแล้ว 8 นาย ขณะศูนย์ดำรงธรรมฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันนี้ (12 พ.ย.68) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ (ชรบ.) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลายนาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนและดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ลาดตระเวนทุกคืน ได้นำหลักฐานสลิปการเบิกถอนเงิน คลิปวีดีโอขณะนำเงินเบี้ยเลี้ยงที่รัฐบาลอนุมัติจ่ายเป็นค่าตอบแทนความเสียสละ และเป็นขวัญกำลังใจคนละ 3,600 บาท ไปจ่ายให้กับผู้ใหญ่บ้านที่เรียกเก็บ เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และร้อง นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยอ้างว่าได้ถูกผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บเงินเบี้ยเลี้ยงจาก ชรบ.ในหมู่บ้านที่มีอยู่ 18 นาย คนละ 3,600 บาท อ้างว่าจะนำไปจ่ายค่าตัดชุด ชรบ. และจ่ายค่าฝึกอบรม เหลือคืนให้คนละ 300 บาท จึงสร้างความแปลกใจและไม่พอใจให้กับ ชรบ. เพราะมองว่าที่ผ่านมาได้อาสาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านด้วยความเสียสละ ทั้งเวลาส่วนตัวที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว และควักเงินตัวเองเติมน้ำมันรถเวลามีภารกิจต่างๆ ไม่เคยเรียกร้องอะไรและไม่เคยได้ค่าตอบแทน มีเพียงชุดในการปฏิบัติหน้าที่และอาหารให้เวลาทำภารกิจเท่านั้น
อย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา รัฐบาลพิจารณาอนุมัติเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ชรบ.วันละ 240 บาทรวม 15 วัน ก็จะได้รับคนละ 3,600 บาท แต่กลับมาถูกผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บ อ้างว่านำไปจ่ายค่าตัดชุด และค่าฝึกอบรม ทั้งที่ส่วนใหญ่มีชุดอยู่แล้ว และการฝึกอบรมที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกเรียกเก็บเลย จึงมองว่าไม่มีความเป็นธรรม ทำให้ ชรบ.เสียความรู้สึก จึงได้ทยอยนำปืนไปส่งคืนและลาออกจากการเป็น ชรบ. แล้ว 8 นาย
ตัวแทน ชรบ.อำเภอบ้านกรวด 2 นาย ที่ตัดสินใจลาออก เพราะไม่พอใจที่ถูกผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บเบี้ยเลี้ยง บอกว่า ได้เป็น ชรบ.มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาภาครัฐจะมีชุดให้ฟรี ฝึกอบรมก็ไม่เคยได้จ่ายเงิน และเวลามีภารกิจที่ต้องร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ก็จะมีข้าวกล่องให้ เพราะ ชรบ.ไม่มีเงินเดือนและค่าตอบแทนใดๆ ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านของตัวเอง ก็ไม่เคยได้เรียกร้องอะไรเพราะเข้าใจว่าเป็นอาสา
แต่เมื่อรัฐบาลเห็นความสำคัญในความเสียสละ จึงได้อนุมัติเบี้ยเลี้ยงให้ในช่วงที่เกิดความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา คนละ 3,600 บาท ก็ดีใจเพราะถือเป็นขวัญกำลังใจในความเสียสละ เพราะตอนอพยพก็ต้องอยู่เฝ้าหมู่บ้าน เข้าเวรลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ก็เป็นความภาคภูมิใจ แต่พอได้รับเบี้ยเลี้ยงครั้งแรกกลับถูกเรียกเก็บเกือบหมด เหลือคืนให้คนละ 300 บาท ก็เสียความรู้สึก จึงตัดสินใจลาออก และอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
ทีมข่าวได้เดินทางไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่เจอเพราะไปประชุม จึงได้โทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล
ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด บอกว่า ได้ส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ได้แจ้งเรื่องกลับมา