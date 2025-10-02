"ทนายอั๋น" นำหมอผี ทำพิธีพรมน้ำมนต์-จับตาทำหน้าที่ รมว.ยธ.คนใหม่

MGR Online - "ทนายอั๋น" พาทีมงานปัดเป่าสิ่งรังควานมนต์ดำของเขมร แสดงจุดยืนประกาศจับตาการทำงาน รมว.ยุติธรรม คนใหม่ ทำคดี "เขากระโดง-ฮั้ว สว."
วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" พร้อมทีมงานแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์ และหมอผี ทำพิธีพรมน้ำมนต์บริเวณประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม พร้อมยื่นหนังสือแสดงจุดยื่นจับตามอง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ในการทำคดีฮั้ว สว. และที่ดินเขากระโดง
ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวว่า วันนี้ตนเองเดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรม พร้อมกับพระอาจารย์และหมอผี เนื่องจากว่าบุคคลที่มาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ มาด้วยวิธีที่ตนเองมองว่าไม่ปกติ มาแบบพิศดาร ด้วยข้อสงสัยหลายประการไม่ว่าจะจาก MOA หรือ TOA เป็นเวลา 4 เดือน ถามว่าถ้ามาอยู่เพียง 4 เดือน ทำไมต้องมีพิธีรีตองมากมาย หมายถึงว่ามีการจัดการวางตัว วางตำแหน่งลงตัวก็เลยทำให้เห็นว่าอาจจะมีการเกี่ยวพันทางการเมืองบางอย่างในเชิงการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของใครหรือไม่
"อีกทั้ง มีกระแสว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ เป็นคนของบ้านใหญ่ เป็นคนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับ 2 คดี ทั้ง ฮั้ว สว. และเขากระโดง ในส่วนคดีของเขากระโดง นายกรัฐมนตรีอนุทิน ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ ยังไม่ได้แถลงนโยบาย กรมที่ดิน กระทรวงมหาไทย กลับมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนไม่เอาอันเก่า คือ ไม่ยกเลิกเพิกถอนโฉนดเขากระโดง แล้วเหลือในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำลังทำทั้ง 2 คดีนี้อยู่"
ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอกำลังจะรับคดีเขากระโดงเป็นคดีพิเศษ แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่กลับไม่มีท่าทีว่าจะทำยังไงต่อกับคดีนี้ ตนจึงต้องมาแสดงจุดยืนในข้อกังวล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แม้มีความเชื่อโยงในส่วนของบ้านใหญ่หรือไม่อย่างไร ตนเองจะไม่ยอมให้ใช้กระทรวงยุติธรรมเป็นที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้ใคร และจะเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด และที่ต้องนำหมอผี และพระมาด้วยเนื่องจากได้ข่าวมา ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ว่า นายกอนุทิน มีการถอดเสื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่าถอดกางเกงหรือไม่ แล้วไปนั่งสวดภาวนาทำพิธีรดน้ำว่าน ที่จ.บุรีรัมย์ ดังนั้น จึงกลัวว่าของเขมรที่ไม่หวังดีกับกระทรวงยุติธรรม