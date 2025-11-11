รับไม่ได้! ชาวชายแดนบุรีรัมย์จี้รบ.ตอบโต้เขมรเด็ดขาด หลังทหารไทยเหยียบระเบิดขาขาดนายที่ 7 เผยสีข้าวเตรียมพร้อมอพยพ

บุรีรัมย์ - ชาวบ้านชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องรัฐบาลนายกฯอนุทิน เอาจริงใช้มาตรการเด็ดขาดตอบโต้กลับเขมร รับไม่ได้ทหารเหยียบกับระเบิดขาขาดเป็นนายที่ 7 ชี้หากรัฐบาลอ่อนแอจะทำให้เขมรได้ใจ ทหารแนวหน้าหน้าจะไม่ปลอดภัย ทั้งสุ่มเสี่ยงเสียดินแดน ชาวบ้านพร้อมเปิดทางให้ทหารตอบโต้กลับ หลายคนสีข้าวเตรียมอพยพทุกเมื่อ
วันนี้ (11 พ.ย.68 ) ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิกิริยาชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ขณะออกลาดตระเวน ในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวานนี้ (10 พ.ย.68) เป็นเหตุให้ทหารบาดเจ็บ 2 นาย ในจำนวนนี้ข้อเท้าขวาขาด 1 นาย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่ากัมพูชาละเมิดปฏิญญาสันติภาพ ชาวบ้านตามแนวชายแดนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นรายที่ 7 แล้วที่ทหารแนวหน้าต้องสูญเสียอวัยวะกับความไม่เด็ดขาด
จึงได้เรียกร้องให้นายรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เอาจริง ด้วยการสั่งใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตอบโต้กลับกัมพูชา อย่าปล่อยให้ทหารไทยต้องสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะอีก แต่หากรัฐบาลไทยอ่อนแอไม่เอาจริงเอาจังก็จะยิ่งทำให้กัมพูชาได้ใจ
หากรัฐบาลสั่งตอบโต้กลับกัมพูชา ชาวบ้านตามแนวชายแดนก็พร้อมเปิดทาง ด้วยการยอมเสียสละอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อให้ทหารทำงานได้อย่างเต็มที่ ขณะนี้หลายครอบครัวก็เริ่มเก็บเสื้อผ้า และสีข้าวสารเตรียมไว้แล้ว หากมีการตอบโต้ก็พร้อมอพยพออกจากพื้นที่ทุกเมื่อ
นายสุพิน งามแก้ว ชาวบ้านชายแดน บอกว่า ในเมื่อกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงไทยก็ควรจะตอบโต้กลับด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาด เพราะที่ผ่านมาก็ปล่อยยืดเยื้อมานาน ทำให้ชาวบ้านชายแดนเองก็ต้องอยู่แบบหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าเขมรจะยิงมาตอนไหน มองว่าการเจรจากับกัมพูชาที่ไม่เคยรักษาสัจจะไม่เกิดประโยชน์ ยิ่งทำให้ทหารแนวหน้าต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และพยายามรุกล้ำอธิปไตยไทยมาตลอด
“ครั้งนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเอาจริงตอบโต้กลับแบบเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เขมรรุกลานไทยอีก ชาวบ้านพร้อมที่จะอพยพเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ เพื่อจะได้จบไม่ต้องคาราคาซังแบบนี้” นายสุพิน กล่าว
เช่นเดียวกับคุณยายบุญชื่น ทรงประโคน อายุ 70 ปี บอกว่า เสียใจที่ทหารแนวหน้าต้องมาสูญเสียขาอีก อยากให้ยิงให้มันจบๆ จากนั้นก็สร้างกำแพงกั้นแนวเขตให้ชัดเจน ป้องกันไม่ให้กัมพูชารุกล้ำอธิปไตย และแอบเข้ามาวางระเบิดทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาอีก
ตอนนี้ชาวบ้านพร้อมที่จะเสียสละอพยพออกจากพื้นที่ ด้วยการเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า สีข้าวสารเตรียมไว้พร้อมอพยพทุกเมื่อ ขอแค่ได้รับคำสั่งให้ออก เพื่อเปิดทางให้ทหารทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้จบๆ เพราะเขมรไว้ใจไม่ได้ หากรัฐบาลยังอ่อนแอทหารแนวหน้าก็จะเสี่ยงสูญเสียอวัยวะอีก รัฐบาลควรสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้แล้ว