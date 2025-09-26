จี้ไทยโต้กลับรบจบเร็ว! ชาวบ้านชายแดนบุรีรัมย์เตรียมอพยพ 24 ชม. หลังเขมรยิงยั่วยุเสริมกำลังต่อเนื่อง

บุรีรัมย์- ชาวบ้านแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ เก็บเสื้อผ้าเอกสารสำคัญใส่รถยนต์ และเติมน้ำมันเต็มถังเตรียมอพยพตลอดเวลา หลังทหารเขมรยิงปืนยั่วยุเสริมกำลังประชิดแนวชายแดนต่อเนื่อง หวั่นปะทะรอบ 2 เรียกร้องฝ่ายไทยโต้กลับและจัดการให้จบโดยเร็ว ขณะอำเภอกำชับกำนัน ผญบ.ประชาสัมพันธ์แผนอพยพพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.
วันนี้ (26 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 3-4 กิโลเมตร ต่างเก็บเสื้อผ้าเอกสารสำคัญ และของใช้จำเป็น ใส่รถยนต์ไว้ และเติมน้ำมันเต็มถัง เพื่อเตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ ไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ปลอดภัย เพราะไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดน หลังทหารเขมรยิงปืนยั่วยุเข้ามายังฝั่งไทยต่อเนื่องและเสริมกำลังประชิดชายแดน เกรงเกิดการปะทะรอบสอง ชาวบ้านในพื้นที่ต่างไม่เชื่อว่าเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาไม่ใช่ปืนลั่น เชื่อจงใจยั่วยุ พร้อมเรียกร้องให้ทหารแนวหน้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โต้กลับกัมพูชา หากเป็นไปก็อยากจัดการให้จบโดยเร็ว อย่าปล่อยให้ยืดเยื้อออกไปอีกเพราะเดือดร้อนมาหลายเดือดร้อน
ขณะทางอำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์เส้นทางแผนอพยพให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบ พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดการปะทะจะได้อพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัยตามแผนที่ซักซ้อมไว้
นายจันทร์คำ เขื่อนมณี อายุ 55 ปี บอกว่า หลังจากทหารเขมรยิงปืนบริเวณภูผี จ.ศรีสะเกษ ก็ทำให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากการปะทะกันครั้งก่อน เพราะอยู่ใกล้แนวชายแดนแค่ 3 – 4 กิโลเมตรเท่านั้น จึงเกิดความไม่มั่นใจในสถานการณ์ประกอบกับทางผู้นำแจ้งว่าให้เตรียมพร้อม จึงได้เก็บเสื้อผ้า เอกสารสำคัญ และของใช้จำเป็นของคนในครอบครัวรวม 5 ชีวิต ใส่ในรถยนต์ไว้หากเกิดการยิงปะทะขึ้นก็พร้อมจะอพยพทันที และที่ต้องเติมน้ำมันไว้เต็มถังเพราะหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั้มน้ำมันก็จะปิดทำให้ไม่มีที่เติม จึงต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ ซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วไม่เด็ดขาด ก็คาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะเด็ดขาดทวงคืนแผ่นดินไทยคืนทั้งหมด และหากจะรบก็ขออย่าให้ยืดเยื้ออีก เพราะเดือดร้อนมานานแล้ว
ด้านคุณป้าสายทอง บอกว่า ในพื้นที่ก็ได้ยินเสียงปืนเล็กดังมาจากฝั่งกัมพูชา ส่วนตัวเชื่อว่าเขมรมีเจตนายั่วยุกดดันฝ่ายไทยให้ตอบโต้ ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องอดทนอดกลั้นกับการยั่วยุของเขมร แต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยากให้รบกันให้จบๆ ไปเลย ไม่อยากให้คาราคาซังแบบนี้ เพราะคนในพื้นที่เดือดร้อนไม่เป็นอันทำมาหากิน ตอนนี้ก็ได้แต่เตรียมข้าวของไว้หากเกิดเหตุการณ์สู้รบกันขึ้นก็พร้อมอพยพหนีทันที