คนชายแดนบุรีรัมย์ เรียกร้องรัฐบาลปราบสแกมเมอร์ สร้างกำแพงกั้นก่อนถอนกำลัง-อาวุธหนัก ย้ำไม่เห็นด้วยสอดไส้เปิดด่าน

บุรีรัมย์- ชาวบ้านแนวชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้รัฐบาลปราบสแกมเมอร์ที่ยังหลอกลวงคนไทยต่อเนื่อง สร้างกำแพงกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน ก่อนถอนกำลังหรืออาวุธหนัก เพราะไม่ไว้ใจเขมรจะทำตามข้อตกลง และไม่เห็นด้วยแอบแฝงขอเปิดด่าน ชี้หากไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งให้จบกระทบถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต
วันนี้ (4 พ.ย.68) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ยังรู้สึกกังวล กรณีที่ทหารไทยทำบันทึกข้อตกลงกับทหารกัมพูชา ในการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดน ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีลงนามสันติภาพกับผู้นำกัมพูชา ซึ่งชาวบ้านตามแนวชายแดนที่เคยอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่และระเบิด จรวด BM-21 เมื่อปลายเดือน ก.ค.68 ที่ผ่านมา ต่างไม่เชื่อใจว่ากัมพูชาว่าจะทำตามข้อตกลง เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นกัมพูชาแสดงความจริงใจ ปฏิบัติตามข้อตกลงกับฝั่งไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการปราบสแกมเมอร์ เก็บกู้ทุ่นระเบิด และลุกล้ำอธิปไตยไทย
จากกรณีดังกล่าวชาวบ้านจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี เร่งเอาจริงเอาจังในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังหลอกลวงคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งอยากให้มีการสร้างกำแพงกำหนดเขตแนวชายแดนไทย-กัมพูชาให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นก่อน แล้วค่อยถอนกำลังหรืออาวุธหนัก เพราะหากถอนกำลังออกโดยที่ปัญหายังคลุมเครือ ชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ว่าเขมรจะตลบหลังไทยตอนไหน
นางมิตทิรา ศรีผดุง บอกว่า ที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยแสดงความจริงใจกับไทยเลย แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย โดยเฉพาะการหลอกลวงคนไทยให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือสแกมเมอร์ ทั้งตกเป็นเหยื่อบัญชีม้า และสูญเสียเงินจำนวนมาก ซึ่งลูกชายจนเองก็เคยถูกหลอกนำบัญชีไปใช้ จนถูกหมายเรียกว่ามีชื่อเกี่ยวข้องบัญชีม้า
จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาล เร่งปราบแก๊งสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงคนไทย รวมทั้งสร้างกำแพงตามที่รับปากไว้ให้เสร็จก่อน แล้วค่อยถอนอาวุธหนักออก เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการสักอย่างแต่กลับจะถอนอาวุธ ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจ ที่สำคัญไม่อยากให้มีการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาเลย เพราะเชื่อสแกมเมอร์จะกลับมาระบาดอีก
ขณะที่ นายวิรัตน์ บอกว่า อยากให้รัฐบาลทำอะไรสักอย่างที่ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าไทยไม่ได้เสียดินแดน หรือจะไม่มีการรบกันอีกทำให้ประชาชนเดือดร้อนอีก เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้เลย แต่กลับจะถอนอาวุธหนักทั้งที่ไม่รู้ว่าเขมรจะทำตามข้อตกลงหรือไม่ หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลเร่งสร้างกำแพงกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับลูกหลานต่อไปอีกในอนาคต และเชื่อว่าที่เขมรยอมรับปากจะเก็บกู้ระเบิด ถอนอาวุธหนักน่าจะแฝงเรียกร้องขอเปิดด่าน ซึ่งตนไม่เห็นด้วย อยากให้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้จบก่อน