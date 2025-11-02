ไทยรายงานคณะ AOT ทหารเขมรขวางเก็บกู้ทุ่นระเบิดช่องสายตะกู

คณะ AOT ลงพื้นที่รับรายงาน ทหารกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนช่องสายตะกู บุรีรัมย์ แม้เป็น 1 ใน 13 จุดที่จะร่วมกันเก็บกู้ ตามที่ตกลงกันเมื่อ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2568 คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย (AOT-TH) นำโดย พล.อ.ต.ชิตพล ก่อกิจสัมมากุล Col. Faisal R. Hutagalung ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร อินโดนีเซีย ประจำกรุงเทพฯ, Col. Derrick Lee ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สิงคโปร์ ประจำกรุงเทพฯ, CAPT. Aldrin Montalvo ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ฟิลิปปินส์ ประจำกรุงเทพฯ และ Brigadier General Samsul Rizal Bin Muza ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร มาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมของหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3) ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ที่บ้านสายโท10 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
คณะ AOT ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าพื้นที่ ซึ่งพบอุปสรรคสำคัญคือ การถูกทหารกัมพูชาสกัดกั้นและไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าว แม้ว่าจะเป็น 1 ใน 13 พื้นที่ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในที่ประชุม RBC ไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 ไปแล้ว แต่ฝ่ายทหารกัมพูชากลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในทางปฏิบัติ