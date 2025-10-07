ชาวชายแดนบุรีรัมย์เข้าคิวถอนเงินเยียวยาภัยสู้รบต่อเนื่อง รวม 198 ล้าน เผยยังใช้ชีวิตหวาดผวาหวั่นปะทะซ้ำ

บุรีรัมย์ - ประชาชนชาว อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต่างนำบัตร ATM มากดถอนเงิน และสมุดบัญชีเบิกถอนเยียวยาภัยสู้รบครัวเรือนละ 5 พันบาท ที่ ธ.ก.ส.สาขาบ้านกรวดอย่างต่อเนื่อง เผย จ.บุรีรัมย์ได้รับเยียวยา กว่า 3.9 หมื่นครัวเรือน รวมกว่า 198 ล้าน หลายคนถอนทั้ง 5 พัน บางคนเหลือไว้เป็นค่าใช้จ่ายหากต้องอพยพอีกรอบ เผยยังใช้ชีวิตแบบหวาดผวา หวั่นปะทะซ้ำอีกรอบ
วันนี้ (7 ต.ค. 68) ประชาชนจากหลายหมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอำเภอติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อช่วงวันที่ 24-28 ก.ค. 68 ต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติ และศูนย์พักพิง ต่างได้นำบัตร ATM ไปเข้าคิวรอกดถอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท ที่รัฐบาลช่วยเหลือ บางคนที่ไม่มีบัตร ATM ได้นำสมุดบัญชีไปรอเบิกถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านกรวดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หลายคนเลือกถอนเงินหมดทั้ง 5,000 บาท เพื่อนำเไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บางคนนำไปใช้หนี้ เพราะช่วงที่ต้องอพยพหนีการสู้รบจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถไปทำมาหากินได้เป็นปกติ ทำให้ขาดรายได้ แต่บางคนถอนเพียงบางส่วน เพราะเหลือไว้สำรองเป็นค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายจำเป็นหากต้องอพยพอีกรอบ เพราะตอนนี้ต่างยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ความไม่สงบที่จะเกิดขึ้น
จากข้อมูลพบว่า จ.บุรีรัมย์มีผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจำนวน 39,632 ครัวเรือน วงเงิน 198,160,000 บาท ส่วนที่ อ.บ้านกรวด มีจำนวน 13,797 ครัวเรือน วงเงินกว่า 68 ล้านบาท
นายธีระ หลอมประโคน อายุ 70 ปี ชาว ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด บอกว่า หลังรู้ว่ารัฐบาลได้โอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5 พันบาทเข้าบัญชีแล้ว ก็ได้นำบัตร ATM มากดถอนเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็น แต่ตนได้ถอนเงินก่อน 3,000 บาทเพื่อนำไปใช้จ่าย และบางส่วนเหลือไว้เป็นทุนหากต้องมีการอพยพอีกรอบ ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ
นางประยุทธ นึกรัมย์ อายุ 57 ปี ชาว ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย บอกว่า วันนี้ตั้งใจมาถอนเงินทั้ง 5,000 บาท เพื่อจะเอาไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็น บางส่วนนำไปใช้หนี้เพราะตอนที่มีการสู้รบกันไม่ได้ทำงานต้องขาดรายได้
ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ แต่ตอนนี้ยังใช้ชีวิตด้วยความหวาดผวาเพราะไม่รู้ว่าจะมีการสู้รบอีกหรือไม่ อยากให้รัฐบาลและทหารเร่งดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาชายแดนให้ชัดเจนและจบลงโดยเร็ว เพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตและทำมาหากินเป็นปกติสุขเหมือนเดิม