รองแม่ทัพภาคที่ 2 โพสต์ภาพ "ปราสาทไบแบก" บุรีรัมย์ ประกาศศักดิ์ศรีโบราณสถาน "ที่ถูกลืม" ชี้ต้องเร่งบูรณะ ก่อนถูกคนจัญไรมาเคลม!

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ย้ำ "ปราสาทไบแบก" แห่งนี้มีองค์ประกอบค่อนข้างสมบูรณ์ และหากได้รับการบูรณะเพิ่มเติมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนด้วย "ความหวงแหนแผ่นดินไทย" ก่อนที่จะถูก "คนจัญไรจะมาเคลม"
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. พลตรีณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ออกมาโพสต์ภาพ"ปราสาทไบแบก" ในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Mammoth S Nutt" พร้อมระบุข้อความว่า
"ปราสาทไบแบก ปราสาทที่ถูกลืมบนแผ่นดินของเรา "ปราสาทไบแบก" อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ บ.สายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ
1. ตัวปราสาท 3 องค์ วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ บนฐานศิลาแลงเดียวกัน
2. กำแพงแก้วและซุ้มประตู มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาททั้ง 3 องค์
องค์ประกอบตัวปราสาทค่อนข้างสมบูรณ์ หากบูรณะเพิ่มเติมจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนด้วยความหวงแหนแผ่นดินไทยก่อนที่คนจัญไรจะมาเคลมครับ"