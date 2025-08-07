วิ่งฟรี 6 วัน !มอเตอร์เวย์ M81 หยุดยาววันแม่ 8 - 13 ส.ค. 68 “บางใหญ่-กาญจนบุรี”เข้า-ออกได้ 7 ด่าน

กรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์
M81 วันที่8 ตั้งแต่ 15.00น. - 13 ส.ค.68 เวลา 09.00น. เข้าออกได้ 7 ด่าน ใช้ได้เฉพาะรถยนต์4 ล้อ จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม. รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
กรมทางหลวง เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตรบางส่วน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ไปจนถึง วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนใช้เส้นทางในการเดินทางจำนวนมาก
สำหรับด่านที่เปิดให้บริการมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก, ด่านท่ามะกา, ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี ยกเว้นด่านศีรษะทอง ทั้งนี้ เปิดทดลองให้บริการจำกัดเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรบนเส้นทางหลักในช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะบริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ มอเตอร์เวย์ M81 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง