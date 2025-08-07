บขส.เตรียมรถ 6,000 เที่ยว รองรับเดินทางหยุดยาววันแม่ ได้ 1 แสนคน/วัน

“บขส.” ตรียมความพร้อมรับการเดินทาง ช่วงวันหยุดยาววันแม่ 9 – 12 ส.ค.นี้ จัดรถโดยสาร 6,000 เที่ยว/วัน ให้บริการทุกเส้นทางรองรับได้ 100,000 คน อำนวยความสะดวกประชาชน กลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2568 รวม 4 วัน ซึ่ง บขส. คาดการณ์จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทั้งเที่ยวไป – เที่ยวกลับ เฉลี่ยวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 6,000 เที่ยววิ่ง และจัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม) ประมาณ 150 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นายอรรถวิท กล่าวว่า บขส. ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดำเนินการตามมาตรการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจเช็ครถโดยสารทุกคัน อุปกรณ์ส่วนควบต้องมีความปลอดภัย ก่อนนำออกมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ มีการตรวจสารเสพติดและตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ควบคุมความเร็วรถ และปฏิบัติตามกฎจราจร จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
นอกจากนี้ บขส. ได้จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเฉพาะสมาชิก บขส. Card เพียงซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บขส. หรือ Application : E-Ticket เลือกเดินทางระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2568 จะได้ส่วนลดค่าโดยสาร 5% และรับคะแนน 2 เท่า