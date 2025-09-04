"ทนายอั๋น" บุกป.ป.ช.ทวงคืบหน้า 2 คดีมัดคอ "อนุทิน-ชัยชนก" หลังร้องเป็นปีชี้มีผลนั่งตำแหน่งสำคัญ

"ทนายอั๋น" บุก ป.ป.ช. ทวงคืบหน้า 2 คดีมัดคอ "อนุทิน-ชัยชนก" ระบุ ร้องมาเป็นปีไม่มีคืบหน้า ระบุส่อผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง อาจส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
วันนี้ (4 ก.ย.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ เข้ายื่นหนังสือต่อป.ป.ช. เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและ นายชัยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย 2 ประเด็น 1. การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมกรณีที่ดินเขากระโดง ก่อนหน้านี้ในเดือนส.ค. 2567 ตนเคยยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบว่า นายอนุทิน และนายชัยชนก กรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และตนยังไม่ได้รับการติดต่อจาก ป.ป.ช. เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าในการดำเนินการ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า 2. การมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานข่าวและเอกสารที่ระบุว่า คณะกรรมการสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายอนุทิน และนายชัยชนก ว่า มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกสว. ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการ กกต. เพื่อเตรียมเสนอให้คณะกรรมการ กกต. พิจารณาวินิจฉัย
นายภัทรพงศ์ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาว่าพฤติการณ์ทั้งสองกรณีข้างต้นน่าสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวอาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง จึงได้ขอให้ ป.ป.ช. เร่งรัดการไต่สวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวต่อไป