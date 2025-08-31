“เดชอิศม์” ส่งสัญญาณปชป.ไม่หนุนรัฐบาลที่คุมสว. ชี้อันตรายกว่ารัฐประหาร จี้ยุบสภาเร็วที่สุด

“เดชอิศม์” ประกาศไม่สนับสนุนรัฐบาลที่คุม สว. ชี้ 'อันตรายกว่ารัฐประหาร พร้อมแนะ “ยุบสภา” เร็วที่สุด ลั่นเป็นการส่งสัญญาณพรรคปชป.ไม่เอาด้วย
วันนี้ (31 สิงหาคม 2568) ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมหารือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน โดยยืนยันว่าการเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมในฐานะพรรคประชาธิปัตย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนและเคารพการตัดสินใจของพรรคร่วมรัฐบาลทุกประการ
นายเดชอิศม์ กล่าวว่า แม้พรรคประชาธิปัตย์จะเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนในการพิจารณายุบสภา แต่ก็มองว่าระยะเวลา 4 เดือนที่เสนอนั้นยาวเกินไป โดยส่วนตัวต้องการให้มีการยุบสภาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาจจะภายใน 2-3 เดือน หลังจากที่ดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปตัดสินใจเลือกผู้นำประเทศคนใหม่
นอกจากนี้ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในที่ดินของรัฐ และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งเป็นประเด็นที่นายเดชอิศม์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยกล่าวว่า การเลือก สว.นั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าการทำรัฐประหารเสียอีก เพราะ สว.มีอำนาจในการเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระที่สำคัญของประเทศ หาก สว.มี “เจ้าของ” หรือสามารถถูกสั่งการได้ ก็จะทำให้ประเทศอยู่ภายใต้อำนาจของคนเพียงคนเดียว และอาจนำไปสู่ความล่มสลายของประเทศได้
เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าว นายเดชอิศม์ ตอบอย่างหนักแน่นว่า "หากไปสนับสนุนเจ้าของนโยบายที่ผมพูดเมื่อสักครู่...ความเป็นคนผมก็ไม่เหลือแล้วครับ" ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมรัฐบาลหากพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้านโยบายดังกล่าว