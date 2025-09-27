“นานา” จะตอบว่าไม่รู้เดี๋ยวโกหก! รักครั้งใหม่ของ “เจนี่” ให้เจ้าตัวตอบเอง (คลิป)

“นานา ไรบีนา” ไม่หลงกลตอบเรื่องรักครั้งใหม่ของ “เจนี่” ลั่นอีกฝ่ายไม่ผิดคุยกับใครก็ตาม แต่ถึงขั้นไหนตอบไม่ได้จริงๆ จะบอกว่าไม่ทราบก็โกหก แต่ไม่ควรก้าวล้ำไปตอบแทน ขอให้เจนี่ตอบเองดีกว่า เจอ เอ็ด วินชวง ไม่กี่ครั้ง เป็นคนน่ารัก แฮปปี้ทุกคน โตกันแล้ว มีความรับผิดชอบ มีชีวิตครอบครัวแต่ละคน เจนี่เปลี่ยนไป สนุกขึ้น รีแล็กซ์ขึ้น ง่ายขึ้นกับชีวิต
เป็นประเด็นฮือฮา หลังจากที่คอลัมน์สุดสัปดาห์ เว็บไซต์ผู้จัดการ ได้เปิดตัวรักครั้งใหม่ของนางเอกสาว “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรณ” เป็นที่แรก กับหนุ่มฮ่องกงสุดหล่อ รวยหมื่นล้าน นามว่า “เอ็ด วินชวง” ซึ่งความรักครั้งนี้ทำให้สาวเจนี่แฮปปี้มากๆ ไลฟ์สไตล์ทั้งคู่ก็เข้ากันมากอีกด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอตัวเพื่อนรักสุดๆ ของเจนี่ อย่าง “นานา ไรบีนา” งานนี้เจ้าตัวเผยว่าไม่หลงกลตอบประเด็นนี้ อยากให้เจนี่เป็นฝ่ายตอบเอง แต่จะตอบว่าไม่รู้เลยก็คงโกหก แต่ยอมรับ ตอนนี้เจนี่เปลี่ยนไป สนุกขึ้น รีแล็กซ์ขึ้น ง่ายขึ้นกับชีวิต