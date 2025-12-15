ตร.คัดกรองเข้ม “ฟรีวีซ่า” สกัดเขมร-นักรบต่างชาติ พฤติกรรมต้องสงสัย “ทอ.” ยันทิ้งระเบิดแม่นยำไม่กระทบประชาชนในศูนย์อพยพของกัมพูชา

ตร. คัดกรองเข้ม “ฟรีวีซ่า” สกัดเขมร- นักรบต่างชาติ พฤติกรรมต้องสงสัย “ทอ.” ยันทิ้งะเบิดแม่นยำไม่กระทบประชาชนในศูนย์อพยพของกัมพูชา
วันนี้ (15 ธ.ค.) เวลา 16.00 น. พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกหลายด้าน โดยการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตรวจสอบพื้นที่จัดงานที่มีพี่น้องประชาชนรวมตัวกัน โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรการเชิงรุกด้านการข่าวทั้งด้านการข่าวในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่
รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในด้านการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา การคัดกรองชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวต่างชาติในประเทศที่เราเปิดฟรีวีซ่า ซึ่งกัมพูชาเป็น 1 ใน 93 ประเทศซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เมื่อเดือนธันวาคมเราตรวจสอบและไม่อนุญาตให้ชาวกัมพูชาที่ต้องสงสัยเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจำนวน 78 คน รวมถึงที่เราประเมินบุคคลที่มีความเสี่ยงจะเป็นนักรบรับจ้าง ซึ่งปฏิเสธการเข้าประเทศไป 128 คน ในส่วนของนครราชสีมาโดยที่แจ้งเตือนนั้นขอย้ำว่าเป็นการพูดคุยกันในวงข่าวกรอง แต่จากการตรวจสอบยังไม่พบความเคลื่อนไหวตรงนั้น
พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีต่างชาติช่วยบังคับโดรนกัมพูชาว่าเป็นข่าวลือที่อาจมีการส่งต่อกันมา เท่าที่ทราบการปฏิบัติทางโดรนของฝ่ายตรงข้ามถูกลิดรอนขีดความสามารถไปเยอะหลังจากที่กองทัพอากาศได้ทิ้งระเบิดเข้าไปที่เป้าหมาย โดยรวมถึงกองทัพเรือที่โจมตีเป้าหมายโดยเฉพาะบริเวณกาสิโนทมอดา และทำลายเสาอากาศส่งสัญญาณการบังคับโดรนให้สิ้นสภาพไป อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปเพื่อลดทอนขีดความสามารถในการโจมตีฝ่ายเรา
ทางด้านพลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย กล่าวถึงกรณีที่ทางการกัมพูชาออกมาระบุถึงเครื่องบินรบของไทยเข้าทิ้งระเบิด 2 ลูกใน จ.เสียมราฐใกล้ศูนย์ผู้ลี้ภัย ว่า การปฏิบัติการทางอากาศไม่ได้จำกัดอยู่ที่ระยะทางจากชายแดน เป้าหมายทางทหารถูกให้คำจำกัดความอยู่บนพื้นฐานของการใช้ต่อโครงสร้างพื้นฐานหรืออาคารสถานที่นั้นในวัตถุประสงค์ทางทหาร ดังนั้นขอยืนยันว่าการโจมตีเป้าหมายเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารเพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อประชาชน เราปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานการรักษาเอกราชอธิปไตยและหลักมนุษยธรรม ดังนั้นจึงจะใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และเมื่อมีการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อพี่น้องประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่
ทางด้านนางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ถูกเลื่อนไปว่า จากเดิมได้รับทราบจากแถลงการณ์ของทางมาเลเซียว่าจะมีการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่ง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้แจ้งตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วว่านายอันวาร์ อิบราฮิมได้เสนอการประชุมนี้มา ซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุม ซึ่งรายละเอียดเป็นเรื่องของกำหนดการของ 10 ถึง 11 ประเทศที่จะต้องลงตัวไม่ใช่แค่ทางฝ่ายไทยหรือเจ้าภาพว่ามีความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะจัดขึ้น ซึ่งวันที่ 16 ธันวาคมนั้นคือวันพรุ่งนี้ จึงค่อนข้างจะกระชั้นชิดมาก แต่เชื่อว่าวันที่ 22 ธันวาคมนี้น่าจะเป็นไปได้สำหรับฝ่ายไทย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยว่าจะมีประเด็นใดที่จะมีการเตรียมการบ้างในการเข้าร่วมประชุม