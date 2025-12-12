ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปี จัดงาน “FUTURE PARK THE HAPPINESS CELEBRATION 2026”

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดงาน “FUTURE PARK THE HAPPINESS CELEBRATION 2026” มหกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 – 4 มกราคม 2569 พร้อมเนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ให้เป็น “ดินแดนแห่งความสุข” ภายใต้คอนเซ็ปต์ FACTORY OF HAPPINESS เปรียบเสมือนผู้สร้างและส่งต่อของขวัญ ความสุข ความอบอุ่น และสีสันแห่งเทศกาล ผ่านงานตกแต่งที่ผสมผสานความทันสมัย และความคลาสสิกไว้อย่างลงตัว ให้กับลูกค้า
การเฉลิมฉลองจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเนรมิตพื้นที่ส่วนต่างๆ ในศูนย์การค้าเพื่อมอบความสุขให้กับผู้มาเยือนทุกคน เริ่มต้นจากสะพานดวงดาว – ประตูสู่โลกแห่งโรงงานผลิตความสุข (ของขวัญ) ตั้งแต่บริเวณทางเข้าสู่ศูนย์การค้าฯ จะได้สัมผัสกับ “สะพานดวงดาว” ความยาวกว่า 8 เมตร ออกแบบด้วยแสงไฟ LED นับพันดวงในโทนขาว-ทอง ดวงดาวเปล่งประกายระยิบระยับตลอดเส้นทาง มอบความรู้สึกเสมือนกำลังก้าวเข้าสู่โรงงานผลิตของขวัญของซานตาคลอส และเป็นจุดถ่ายภาพสำคัญที่สร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก และเชื่อมต่อเข้าสู่ศูนย์การค้าฯ บริเวณ Alive Park Hall ที่เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น “ดินแดนแห่งความสุข” ด้วยซุ้มของขวัญสีพาสเทล ต้นคริสต์มาสประดับไฟ และซานตาคลอสตัวใหญ่ต้อนรับอย่างอบอุ่น รายล้อมด้วยนัทแครกเกอร์ บอลลูน และของขวัญหลากสี สร้างบรรยากาศสดใสและเป็นแลนด์มาร์กถ่ายรูปประจำเทศกาลอย่างแท้จริง และจุดไฮไลท์ที่สำคัญ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์ฯ Zappening (แซฟเพนนิ่ง) พื้นที่กว่า 1,400 ตร.ม. ถูกเนรมิตให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ตกแต่งอย่างอลังการสะท้อนบรรยากาศของโรงงานผลิตของขวัญสมัยใหม่ พร้อมแลนด์มาร์กต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูงกว่า 12 เมตร
เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่ Zappening ความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือแสงระยิบระยับจาก อุโมงค์ดวงดาว ที่ค่อย ๆ นำพาผู้มาเยือนสู่ “โรงงานผลิตความสุข” ดินแดนแฟนตาซีที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเทศกาลราวกับกำลังก้าวข้ามจากโลกจริงไปยังโลกแห่งจินตนาการทันทีที่เดินผ่านอุโมงค์ แสงไฟจาก ซุ้มประตูโรงงาน ส่องรับด้วยความอบอุ่น สองข้างประตูมี “ทหารอารักขา” ในชุดแฟนตาซียืนต้อนรับ และกำลังเฝ้าโรงงานลับที่กำลังเร่งผลิตความสุขเพื่อเตรียมส่งให้ทุกคนในเทศกาล พื้นที่บริเวณทางเข้าปูด้วยลวดลายสีสันสดใสที่ออกแบบพิเศษเฉพาะงาน เพิ่มชีวิตชีวาให้ทุกก้าวเดิน
เมื่อเข้าไปด้านใน ความสนุกสนานเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อได้พบกับ ชิงช้าสวรรค์แฟนตาซี ขนาดใหญ่ที่หมุนได้จริง เสียงกลไกเบา ๆ ผสานกับไฟ LED ที่กระพริบเป็นจังหวะสร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนสนุกของซานต้า รอบฐานถูกล้อมด้วยของขวัญหลากสีและเสาโคมไฟเรืองแสงที่ทำให้พื้นที่ดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยมนตร์วิเศษของฤดูกาล ถัดไปคือ แคปซูลลำเลียงของขวัญ ที่ถูกออกแบบให้เหมือนเครื่องจักรภายในโรงงานลับของซานต้า ช่องใส่ของขวัญและกลไกจำลองทำให้รู้สึกเสมือนกำลังชมกระบวนการผลิตจริง ช่วยต่อเติมเรื่องราวของโรงงานนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น บริเวณ สายพานผลิตของขวัญ ของขวัญลำเรียง ราวกับกำลังเคลื่อนสู่จุดแพ็กกิ้ง บางช่วงมีเอลฟ์ตัวจิ๋วกำลังทำงานอย่างขะมักเขม้น เพิ่มจินตนาการน่ารักและ น่าประทับใจ สุดท้ายของเส้นทางคือ โซนรถลากซานต้า รถลากสีสดใสตั้งเด่นพร้อมถุงของขวัญใบใหญ่ ข้างกันคือซานต้าคลอสที่รอทักทายผู้มาเยือน พร้อมกับสโนว์แมนตัวกลมที่ยืนต้อนรับท่ามกลางต้นคริสต์มาสหลายต้นประดับไฟสว่างไสว ช่วยเติมเต็มเรื่องราวของ “โรงงานแห่งความสุข” ให้สมบูรณ์แบบ ทั้งยังเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่ผู้มาเยือนสามารถเก็บความประทับใจแบบจัดเต็มในทุกมุมมอง
พร้อมกันนี้ ยังได้พบกับ กิจกรรม “ดูหนังกลางแปลง” ย้อนวันวานสู่ความทรงจำแสนอบอุ่น ตั้งแต่วันที่ 17-31 ธันวาคม 2568 เวลา 18.30-21.30 น. ที่ Zappening ชวนให้ทุกคนมาใช้ช่วงเวลาปลายปี ให้พิเศษยิ่งขึ้น เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ท่ามกลางลมเย็น ท่ามกลางบรรยากาศสวนที่ประดับไฟตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสสุดโรแมนติก พร้อมของกินเล่นสไตล์งานวัดที่หาทานยาก
ภายในศูนย์การค้าฯ ยังมีการตกแต่งพื้นที่ให้ทุกคนสามารถถ่ายภาพทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ มากกว่า 10 จุด ให้ลูกค้าได้ถ่ายภาพและเก็บความประทับใจในทุกมุมของศูนย์การค้าฯ โดนจัดวางให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละโซน อาทิ กล่องของขวัญยักษ์ Sporty Bear, Floral Wish Garden, Nutcracker Gate, Christmas Star Playground, Gift Conveyor Installation รวมถึงพื้นที่โถงสูงตรงกลางศูนย์การค้าที่ประดับด้วย โคมไฟดาวขนาดใหญ่ และ ม่านไฟระย้าทอง สูงกว่า 5 เมตร ส่องประกาย เพิ่มมิติแสงสีที่สวยงาม และแชนเดอเลียร์ดาวหลากหลายแบบ ให้กลิ่นอายความหรูหราแบบคริสต์มาสร่วมสมัย
ห้ามพลาด! กับโปรโมชั่นที่พร้อมส่งความสุขกับแคมเปญ FUTURE PARK THE HAPPINESS CELEBRATION 2026 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 – 4 มกราคม 2569 ลุ้นรางวัล + รับของขวัญ รวมกว่า 3 ล้านบาท ช้อปครบ 500 บาท ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ALL NEW MG3 HYBRID 1 รางวัล มูลค่า 619,900 บาท สำหรับใบเสร็จ 3,000 บาท สแกนรับของขวัญพรีเมียมมูลค่า 25–100 บาท, ใบเสร็จ 30,000 บาท สแกนรับของขวัญมูลค่า 300–3,000 บาท และ ช้อปครบ 3,000 บาท รับทันที Gift Voucher 300 บาท
อีกไฮไลท์ที่ชวนทุกคนมาร่วมส่งความสุขท้ายปีกับ คอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์ FUTURE PARK THE HAPPINESS COUNTDOWN 2026 ร่วมก้าวสู่ปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ กับงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปี “FUTURE PARK THE HAPPINESS COUNTDOWN 2026” ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ลานด้านข้างศูนย์การค้าฯ ในงานพบกับบรรยากาศสุดคึกคักท่ามกลาง “ทะเลดวงดาว” ที่สว่างไสวด้วยแสงไฟนับหมื่นดวง ผสานบรรยากาศเทศกาลสุดอบอุ่น ที่เปลี่ยนพื้นที่ด้านข้างศูนย์การค้าให้กลายเป็นแลนด์มาร์ก Countdown แห่งใหม่ พร้อม ระเบิดความมันส์ กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ แบบจัดเต็ม ให้ทุกคนได้สนุกแบบ non-stop กับโชว์สุดพิเศษจากศิลปิน MXFRUIT / dice / BUS / URBOY TJ ที่พร้อมระเบิดความสุข ความมันส์ และพลังบวกตลอดคืน ก่อนร่วมส่งคำอวยพรสู่ปี 2026 ไปพร้อมกัน
ชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองในงาน “FUTURE PARK THE HAPPINESS CELEBRATION 2026” ร่วมเปิดกล่องความสุขสุดมหัศจรรย์ส่งท้ายปีไปร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 – 4 มกราคม 2569