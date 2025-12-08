“Merrymakers Festive Hamper” กล่องของขวัญที่รวมความคลาสสิกของคริสต์มาสและศิลปะญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกัน

เทศกาลส่งต่อความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้น โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชวนคุณมอบช่วงเวลาแห่งความหมายด้วยกล่องของขวัญสุดพิเศษ “Merrymakers Festive Hampers” จาก ร้านลา พาทิสเซอร์รี่ (La Pâtisserie) ที่ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ให้คุณได้มอบแด่คนพิเศษ สร้างสรรค์ความประทับใจและความทรงจำอันแสนงดงาม เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนศกนี้
มอบของขวัญแห่งความสุขด้วย “Merrymakers Festive Hampers” กล่องของขวัญที่ถูกออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองที่มีความหมายลึกซึ้ง ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและความเป็นญี่ปุ่นที่เปี่ยมเสน่ห์จากโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
เริ่มต้นความประทับใจผ่านของขวัญที่จัดวางอย่างพิถีพิถันภายในกล่องไม้สุดประณีตจากวัสดุชั้นเลิศ กล่องไม้ใบนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงบรรจุภัณฑ์ แต่ยังเป็นของที่ระลึกที่สวยงาม แข็งแรง และสามารถนำไปใช้ต่อได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เพิ่มความพิเศษด้วยการห่อผ้า “ฟุโรชิกิ” สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างพิถีพิถัน ใช้ผ้าสีสันสดใสพร้อมลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ การมอบของขวัญครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจที่ลึกซึ้ง และทำให้ช่วงเวลาของการเปิดกล่องของขวัญกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าจดจำ
กล่องของขวัญอันทรงคุณค่านี้รวบรวมสุดยอดเมนูที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับศิลปะแห่งรสชาติได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดความอบอุ่นและความซาบซึ้งใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วย Christmas Stollen และ Christmas Fruit Cake หอมกรุ่นด้วยเครื่องเทศอันเป็นเอกลักษณ์แห่งช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ พร้อมเติมเต็มความสุขด้วยช็อกโกแลตชั้นเยี่ยมให้คุณได้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น Almond Dark Chocolate ที่กรุบกรอบ Assorted Chocolate Bon Bon สีสันสดใส หรือ Butterscotch Dip Dark Chocolate รสชาติแสนกลมกล่อม
กล่องของขวัญสุดประณีต แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น เพิ่มความพิเศษอย่างมีระดับให้แก่ทุกการเฉลิมฉลอง ภายในยังประกอบด้วย Matcha Thai Meringue รสชาติละเอียดอ่อน Kadkoa Chrysanthemum Cacao Tea เพื่อการผ่อนคลาย และ Japanese Mixed Nuts คัดสรรพิเศษ ทุกรายการรังสรรค์อย่างประณีตโดยทีมเชฟมืออาชีพ เพื่อส่งต่อความสุขและความอบอุ่นในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วย “Merrymakers Festive Hampers” จาก ร้านลา พาทิสเซอร์รี่ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นของขวัญแทนใจสำหรับคนสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือคู่ค้าทางธุรกิจ กล่องของขวัญ “Merrymakers Festive Hampers” สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ราคากล่องละ 4,888 บาทสุทธิ
เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ โดยทางโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ กล่องของขวัญ “Merrymakers Festive Hampers” ในราคาพิเศษกล่องละ 4,200 บาทสุทธิ เมื่อสั่งจองและชำระเงินล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ส่งต่อความรู้สึกดีๆผ่านของขวัญอันล้ำค่า ที่สะท้อนถึงความปรารถนาดีจากใจคุณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 687 9000 หรืออีเมล์ lapatisserie@okurabangkok.com