เปิดจักรวาลของตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “Carnival Nutcracker”

ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าเพื่อบ้าน เปิดฤดูกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2568 ด้วยการเนรมิต “จักรวาลของตกแต่งคริสต์มาสครั้งยิ่งใหญ่” ด้วยแนวคิด “ครบ จบ ในที่เดียว” ยกขบวนของตกแต่งคริสต์มาสกว่า 2,000 รายการ ภายใต้ธีม “Carnival Nutcracker” ครอบคลุมตั้งแต่ต้นสนสดนำเข้าจากแคนาดา ไปจนถึงของขวัญ และไฟประดับดีไซน์พิเศษ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความสุขในทุกพื้นที่ของบ้านและธุรกิจ
ชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความต้องการสินค้าตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นคริสต์มาสสดพรีเมียมจากแคนาดา ที่ไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม เป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทยมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าทั้งกลุ่มครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ ซึ่งมียอดจำหน่ายรวม 1,000 ต้นต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เราได้เพิ่มขนาดต้นสนสดใหม่สูงสุด 12 ฟุต เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กร โรงแรม และศูนย์การค้าที่ต้องการตกแต่งพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีตั้งแต่ช่วงเปิดจอง สะท้อนถึงกระแสการสร้างบรรยากาศคริสต์มาสที่มีความเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ขณะเดียวกัน ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ยังได้ขยายความหลากหลายของสินค้าในเทศกาลคริสต์มาสให้ครบครันยิ่งขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่หมวด Fresh Cut Tree, Wreath & Garland, Ornament Hanging, LED Lighting, Décor & Gift ไปจนถึง Music Box ภายใต้ธีม “Carnival Nutcracker” ด้วยการนำเข้าสินค้าตกแต่งใหม่กว่า 241 รายการ (SKUs) รวมถึงตุ๊กตาทหาร Nutcracker ที่มีชื่อเสียง มาให้เลือกหลายขนาด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 รายการ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็น “ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย” ซึ่งหากนึกถึงของตกแต่งคริสต์มาส ต้องมาที่ไทวัสดุ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพ ความครบครัน และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง
อีกทั้งเรายังยกระดับ ‘เทศกาลคริสต์มาส’ ให้เป็นมากกว่าการจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการสร้าง Seasonal Experience ที่มีมูลค่าทางอารมณ์และเศรษฐกิจ ผ่านบรรยากาศการช้อปปิ้งของตกแต่ง โดยเราได้เนรมิต Christmas Zone ให้ลูกค้าสามารถสัมผัสแรงบันดาลใจ ไอเดียการตกแต่ง และบริการครบจบในที่เดียวจากไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ซึ่งการันตีได้จากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ไว้วางใจในคุณภาพและความพรีเมียมของสินค้าคริสต์มาสในระยะยาว”
เปิดจักรวาล 9 กลุ่มสินค้ารับเทศกาลคริสต์มาส
เริ่มต้นด้วยหมวดสินค้าต้นคริสต์มาส โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ “ต้นสนสด Fresh Cut Tree สายพันธุ์ Balsam Fir” จากเมือง Lunenburg County รัฐ Nova Scotia ประเทศแคนาดา ที่ปลูกแบบออร์แกนิกเพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะ ปลอดภัยต่อคนในครอบครัวทุกวัย จุดเด่นคือกลิ่นหอมสดชื่นเป็นเอกลักษณ์ พุ่มใบแน่นสมดุลสวยงามทั้งสี่ด้าน และกิ่งก้านแข็งแรง รองรับการตกแต่งได้เต็มที่ โดยต้นสนทุกต้นผ่านการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ -1 องศาเซลเซียส ตลอดเส้นทางกว่า 38 – 45 วัน เพื่อคงความสดใหม่ก่อนถึงมือผู้บริโภคในประเทศไทย
โดยต้นสนสดมีให้เลือกทั้งหมด 4 ขนาด (6-8-10-12 ฟุต) รองรับทั้งการตกแต่งภายในบ้านและพื้นที่เชิงพาณิชย์ มาพร้อมฐานตั้ง พร้อมจำหน่าย 28 สาขาทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งฟรีในรัศมี 50 กิโลเมตร จาก 16 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และอื่น ๆ) โดยทุกการจำหน่ายต้นสนสดยังมีความหมายพิเศษ เมื่อไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม จะร่วมสมทบทุนบริจาค ต้นละ 50 บาท ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
นอกจากนี้ ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ยังนำเสนอต้นคริสต์มาสซีรีส์หลากหลายดีไซน์ เพื่อตอบโจทย์ทุกพื้นที่และทุกสไตล์การตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นโทน สีเขียวคลาสสิก หรือสีขาวหิมะ ทั้งแบบทรงฟูลและทรงสลิม ติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับทั้งบ้านพักอาศัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ ต้นคริสต์มาสตั้งพื้นไซส์ใหญ่ (on floor ) ที่ช่วยเติมความโดดเด่นหรูหราในทุกมุมมอง ขณะที่ผู้ที่มีพื้นที่จำกัดสามารถเลือก ต้นคริสต์มาสไซส์มินิ (on table) ที่มาพร้อมชุดของตกแต่งขนาดเล็กในแพ็กเดียว เหมาะสำหรับโต๊ะทำงาน ห้องคอนโด หรือมุมพักผ่อนส่วนตัว เพื่อเติมบรรยากาศแห่งความสุขได้แม้ในพื้นที่เล็กๆ และเพื่อให้ทุกต้นตั้งได้มั่นคงและสวยงามครบองค์ประกอบ ไทวัสดุยังมีฐานต้นคริสต์มาส เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งและตกแต่งอย่างมืออาชีพ
ถัดมาคือ “กลุ่มสินค้าตกแต่ง” ที่ต่อยอดความสมบูรณ์ของต้นคริสต์มาสด้วยธีม “Carnival Nutcracker” อันเป็นเอกลักษณ์ นำโดย Party Decor ที่รวบรวมตุ๊กตาทหาร นัตแครกเกอร์ สุดคลาสสิก ขนาด 30–120 ซม. ซานตาคลอส ปีนบันได ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับตกแต่งหน้าร้านหรือจุดถ่ายภาพ พร้อมของตกแต่งวัสดุ Resin และ Glass สุดหรู นอกจากนี้ยังมี Ornament Wreath & Garland ที่รวมของแขวนหลากหลายแบบ ทั้งพวงมาลัยใบสน สายรุ้ง โบว์ ริบบิ้น และจี้แขวน ตั้งแต่ดาว ระฆัง ไปจนถึงลูกบอลระยิบระยับหลากสี เติมชีวิตชีวาให้ทุกมุมบ้าน
ต่อด้วย LED Lighting หมวดไฟประดับ LED หลากดีไซน์ ทั้งไฟสาย ไฟหยดน้ำ ไฟม่าน ไฟตาข่าย รวมถึงไฟตกแต่งรูปทรงดาว กวางเรนเดียร์ และเกล็ดหิมะ ที่ส่องประกายระยิบระยับอบอุ่นในยามค่ำคืน อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Music Box กล่องดนตรีเสียงใสที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งเทศกาลได้อย่างลงตัว จะใช้ตกแต่งมุมบ้านหรือมอบเป็นของขวัญแทนความรู้สึกพิเศษก็เหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนผู้ที่กำลังมองหาของขวัญส่งต่อความสุขในช่วงสิ้นปี ยังจัดเต็มในหมวด Gift Set ที่รวมทั้งของใช้ ของเล่น และขนมของขวัญหลากหลายสไตล์ เหมาะสำหรับทั้งการจับฉลากในปาร์ตี้และมอบให้คนสำคัญ เพื่อให้ทุกการให้ในเทศกาลนี้อบอวลไปด้วยความหมายและรอยยิ้ม
เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การช้อปให้สนุกกว่าที่เคย ทุกสาขายังได้จัดโซนสินค้าคริสต์มาสที่ตกแต่งสวยงามให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับเลือกซื้อของตกแต่ง สร้างบรรยากาศอบอุ่นของความสุขส่งท้ายปี พร้อมกันนี้ ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญ “ครบเรื่องบ้านถูกและดี” ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่ง ต้นสนสด หรือของขวัญส่งท้ายปี หากนึกถึงของตกแต่งคริสต์มาส ต้องนึกถึงไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ที่มอบความคุ้มค่าส่งท้ายปี ด้วยโปรโมชั่น Early Bird สุดพิเศษ (วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568) สำหรับลูกค้าที่ช้อปต้นสนสดและสินค้าตกแต่งคริสต์มาสรับส่วนลดสูงสุด 20%* (สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย)
ลูกค้าสามารถเลือกช้อปต้นคริสต์มาสสด และของตกแต่งได้แล้ววันนี้ที่ ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ทั้ง 28 สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaiwatsadu.com และ www.bnbhome.com ผ่านไลน์ @thaiwatsadu และ เว็บไซต์ www.bnbhome.com Line: @bnbhometh โทร: 1308