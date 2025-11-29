ห้างเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำแลนด์มาร์กหนึ่งเดียวของเทศกาลเฉลิมฉลอง จัดงาน “CHRISTMAS LIGHT UP WONDER” เปิดไฟต้นคริสต์มาสสูงสามชั้น

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตอกย้ำเดสติเนชันสำหรับการช้อปของขวัญ กับแคมเปญ “CENTRAL SEASON OF GIVING 2026” มอบส่วนลดข้อเสนอที่ดีที่สุดจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ตลอดจนพันธมิตรแบรนด์ดัง ชวนลูกค้าเลือกสรรของขวัญที่ห้างเซ็นทรัลด้วยการเป็น THE WORLD OF GIFTS สุดครบครัน พร้อมปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งเดียวแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองความสุข มอบความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี จัดงาน “CHRISTMAS LIGHT UP WONDER” เปิดไฟต้นคริสต์มาสสูงสามชั้นสุดตระการตา ถ่ายทอดความงดงามของแสงไฟเปล่งประกายพลังแห่งการให้และความสุขที่ส่งต่อทุกแรงบันดาลใจ โดยมีศิลปินนักแสดงชื่อดัง ซี – พฤกษ์ พานิช และ นุนิว – ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ร่วมงาน พร้อมด้วยการแสดงเพลงสุดพิเศษจาก แอลลี่ – อชิรญา นิติพน สร้างสีสันบรรยากาศสุดคึกคักทั่วบริเวณ THE ATRIUM ชั้น G ห้างเซ็นทรัลชิดลม
สำหรับงาน “CHRISTMAS LIGHT UP WONDER” กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของการยกระดับประสบการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำแลนด์มาร์กเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่ทุกคนต่างมาเยือน ในการเริ่มต้นก้าวสู่ฤดูกาลแห่งความสุข ด้วยการเนรมิตพื้นที่ให้เปล่งประกายสว่างไสว ประดับด้วยรายละเอียดอันประณีต ส่งมอบความหมายพิเศษของช่วงปลายปีได้อย่างงดงาม โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ ต้นคริสต์มาสสูงสามชั้นสุดอลังการ และ ขบวนรถไฟส่งความสุขที่วิ่งลอดผ่านต้นคริสต์มาสเสมือนหลุดเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนตร์ โดยทุกพื้นที่ถูกประดับตกแต่งด้วย ชิ้นงานโลหะปั๊มลายนูน ผลงานแฮนด์เมดสุดพิเศษจากกลุ่มผู้ต้องขังชายจากทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ทำให้ความงดงามของเทศกาลครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความหมายของการส่งต่อการให้และแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขที่ต้องปักหมุดแวะมาเช็กอิน
ณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการส่งต่อความสุขและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคนสำคัญในทุกเทศกาลพิเศษ เพราะเชื่อว่าความสุขเกิดขึ้นได้จากการให้ด้วยใจจริง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์บริการที่ดีที่สุด รวมถึงการคัดสรรของขวัญที่หลากหลายอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ส่งมอบของขวัญที่สร้างความประทับใจให้กับคนสำคัญ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับห้างเซ็นทรัลตลอดมา โดยทุกการช้อปตลอดแคมเปญ ห้างเซ็นทรัลจะนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”
บรรยากาศภายในงานสุดเซอร์ไพรส์เมื่อศิลปินนักแสดงชื่อดัง ซี – พฤกษ์ พานิช และ นุนิว – ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ปรากฏตัวพร้อมกับซานตาคลอส จากนั้นเข้าสู่ความตื่นตาตื่นใจท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับส่องประกาย หลังเปิดไฟต้นคริสต์มาส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ทุกคนโดดเด่นสะกดสายตาในทุกก้าวเดิน และเพิ่มดีกรีความสนุกสดใสเกินต้านไปกับ แอลลี่ – อชิรญา นิติพน ถ่ายทอดเสน่ห์พลังเสียงผ่านบทเพลงคริสต์มาสสุดไพเราะ เติมเต็มบรรยากาศของค่ำคืนนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ที่สำคัญทั้ง ซี – พฤกษ์ พานิช และ นุนิว – ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ยังร่วมเดินชม Christmas Shop ชั้น 4 ซึ่งรวบรวมของขวัญ ของตกแต่งตามธีมฤดูกาล จนกลายเป็นกระแสในโลกโซลเซียล นอกจากนั้นเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ห้างเซ็นทรัลยังได้ยกระดับบรรยากาศคริสต์มาสไปยังทุกสาขา ด้วยการตกแต่งพื้นที่ในโทนสีและคอนเซ็ปต์เฉพาะของแต่ละแห่ง ทำให้ห้างเซ็นทรัลทุกสาขากลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายภาพที่มีเสน่ห์โดดเด่น พร้อมต้อนรับทุกคนที่มาเก็บภาพโมเมนต์พิเศษตลอดเทศกาล
ห้างเซ็นทรัลคัดสรรกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย มอบประสบการณ์ใหม่ ตลอดเดือนธันวาคม ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม
•CHRISTMAS LIGHT UP WONDER: สัมผัสความงดงามของการเปิดไฟต้นคริสต์มาส ท่ามกลางบรรยากาศแสนพิเศษที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ตลอดทั้งเทศกาล เวลา 15.00 น. วันที่ 26 พ.ย. 68
•SANTA MEET & GREET: เพลิดเพลินไปกับโมเมนต์สุดอบอุ่นผ่านรอยยิ้มของซานตาคลอสและผองเพื่อน เวลา 15.00 น. วันที่ 26 พ.ย. 68 และ เวลา 14.00 – 17.00 น. วันที่ 12, 13, 14, 20, 21, 24 และ 25 ธ.ค. 68
•JOLLY KIDS CAROLS: สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งพลังเสียงของเด็กๆ ที่มาร่วมถ่ายทอดความละมุน ความสุขของฤดูกาล เวลา 14.00-15.00 น. วันที่ 12, 13, 14, 20, 21 และ 25 ธ.ค. 68
•CHRISTMAS PHOTO BOOTH X PAMMYSPALETTE: สัมผัสบูธถ่ายภาพที่ได้รับการออกแบบโดย Pammy’s Palette มาร่วมสร้างสรรค์ถ่ายทอดความงดงามในเทศกาลแห่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 20–25 ธันวาคม 2568 ชั้น G วันที่ 20 ธ.ค. 68 – 25 ธ.ค. 68
•D.I.Y. CHRISTMAS SOCKS: เติมความสนุกให้กับเทศกาลนี้ยิ่งขึ้น ด้วยการดีไซน์งานฝีมือในสไตล์ของคุณเอง ชั้น 2 หน้า The Event Hall วันที่ 20 ธ.ค. 68 – 25 ธ.ค. 68
•FESTIVE FEAST WORKSHOP: ร่วมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์รสชาติแห่งความสุขกับเมนูพิเศษจากหลายร้านดัง ที่ Public Lane – Public Market ชั้น G วันที่ 13, 14, 20, 21 และ 25 ธ.ค. 68
•FUNNY LITTLE MESS PARADE: พบกับขบวนพาเหรดสุดน่ารัก วันที่ 24,25,31 ธันวาคม 68 และ วันที่ 1 มกราคม 69
•FESTIVE MENU: ร่วมสัมผัสรสชาติแห่งความสุขกับเมนูพิเศษจากหลากหลายร้านดัง เริ่มที่ชั้น 1 โซน Public Lane กับร้าน Mozza by Cocotte ที่นำเสนอเมนูพรีเมียม Australian Lamb Rack ก่อนต่อไปยังโซน Public Market พบกับร้าน Ba Hao Tian Mi ที่มาพร้อมเมนูหวานหอมอย่าง Shine Muscat Honey Yogurt Pudding, Crunchy Choco Yogurt Pudding และ Shine Muscat Tea Yogurt Whipped รวมถึงร้าน The Rolling Pinn กับเมนูเทศกาลสุดพิเศษอย่าง Snowflake Xmas Tree Cake, Dubai Matcha Strawberry Mochi และ Cereal Cookie Crunch พร้อมด้วยร้าน PASH Juices ที่นำเสนอเมนู Santa’s Secret และ Midnight Mocha และพิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้กับร้าน Kaew Boutique ที่จับมือกับร้าน HOMEWORK สร้างสรรค์เมนูใหม่อย่าง ทองม้วนสดกรอบ Apple Crumble Soft & Crispy Coconut Roll ที่หอมกรุ่นและอบอวลด้วยกลิ่นคริสต์มาสสุดอบอุ่น ต่อเนื่องที่ ชั้น 3 พบกับร้าน STARBUCKS ที่เสิร์ฟเมนูพิเศษไม่ว่าจะเป็น Reindeer Chocolate Cake, Milky Cream Croissant Tree หรือ Hazelnut Praline Mille-Feuille Oat milk Latte ก่อนจะปิดท้ายที่ชั้น 6 กับ MUJI Coffee Corner ที่เสิร์ฟเมนูพิเศษ Ginger Bread Chocolate และ Lofter ที่เสิร์ฟเมนูสุดสดชื่นอย่าง Red Lemon Soda และ Green Lemon Soda
พร้อมพบกับงาน “FUNNY LITTLE MESS: SEASON OF GIVING” ที่ทางเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับ STICKY MONSTER LAB นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนเดินทางสู่โลกศิลปะกับเหล่ามอนสเตอร์ Redmon และ Elfmon สุดคิวต์พร้อมส่งต่อพลังแห่งการให้ตลอดเทศกาล ทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ชั้น G ถึง Open House ชั้น 6 ถูกเนรมิตเป็นอาณาจักรแห่งความสุข โดย STICKY MONSTER LAB นำเสนอผลงานอาร์ตอินสตอลเลชันสีสันสดใสและคาแรกเตอร์ขี้เล่นมาสร้างบรรยากาศชวนให้ทุกคนได้หยุดพัก ยิ้ม และค้นพบความหมายของการให้ที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพความอบอุ่นใจ และเร็วๆ นี้เตรียมพบกับ FUNNY LITTLE PLAYGROUND สนามเด็กเล่นศิลปะไซส์ยักษ์สำหรับทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น ถุงเท้าคริสต์มาสโอเวอร์ไซส์ ไปจนถึง สโนว์โกลบที่มีหิมะโปรยปราย พื้นที่นี้ยังจัดเต็มด้วย บ่อบอล และพร็อพลูกกวาดกับไม้เท้าคริสต์มาสเต็มพื้นที่ เริ่ม 4 ธ.ค.68 จนถึง 4 ม.ค. 69 ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่รวบรวมของตกแต่งคริสต์มาสนับร้อยดีไซน์ไว้ให้ช้อปอย่างครบครัน พร้อมการออกแบบของขวัญในสไตล์คุณกับบริการ Personalized Gift จากหลากหลายแบรนด์ดังชั้นนำ และบริการห่อของขวัญสุดพิเศษที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยกระดาษและถุงช้อปปิ้งลวดลายใหม่ รวมไปถึงสติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษที่ใช้ติดการ์ดบนกล่องของขวัญ ออกแบบสำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะ ที่ห้างเซ็นทรัล 5 สาขาทั่วกรุงเทพฯ (ห้างเซ็นทรัลชิดลม, ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลบางนา) และเลือกมอบของขวัญแทนใจด้วย Gift Card คอลเลคชันพิเศษประจำเทศกาลจากห้างเซ็นทรัลโดยมีให้เลือก 2 ลายพิเศษ
เพลิดเพลินกับการช้อปของขวัญ ส่งมอบโมเมนต์ความสุขผ่านเทศกาลแห่งการให้ ครบทุกความต้องการ ทุกช่องทางที่ห้างเซ็นทรัลในแคมเปญ “CENTRAL SEASON OF GIVING 2026” พร้อมเอาใจนักช้อป ด้วยข้อเสนอพิเศษที่ดีที่สุด ตลอดช่วงเทศกาลแห่งการให้นี้ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและ Central App ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
•สินค้าและของขวัญราคาปกติ ลดสูงสุด 30%
•สิทธิประโยชน์รวมสูงสุด 50% ทั้งคูปองแทนเงินสด, ส่วนลดเพิ่ม, เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)
•รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,500 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบ 30,000 บาท/เซลส์สลิป สิทธิ์จำนวนจำกัด
•รับของสมนาคุณ กระเป๋า Central Season of Giving Puffer Bag เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/วัน พิเศษ สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ช้อปเพียง 17,000 บาทขึ้นไป/วัน สิทธิ์จำนวนจำกัด
ดื่มด่ำช่วงเวลาแสนพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกโมเมนต์แห่งความสุขให้งดงามกว่าเคย พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งความประทับใจ และเปิดประสบการณ์เลือกสรรของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มกราคม 2569 พร้อมอัปเดตทุกไฮไลต์ความสนุก หรือช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้ง เว็บไซต์ www.central.co.th, Central App, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook page: Central Department Store