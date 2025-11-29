เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ร่วมกับ TOA ชวนทุกท่านส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลแห่งการให้ด้วยแลนด์มาร์กสุดพิเศษ “THE SPACE SANTA” ภายใต้แคมเปญ MEGA SEASON OF GIVING 2025 ที่ถ่ายทอดแนวคิด “THE GIFT FROM GALAXY” เรื่องราวของซานตาคลอสผู้เดินทางข้ามจักรวาลเพื่อตามหาของขวัญ เพื่อมามอบรอยยิ้มพร้อมประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ให้กับทุกคนที่เมกาบางนา ผ่านงานออกแบบ สุดล้ำที่ผสานจินตนาการของโลกอวกาศเข้ากับความอบอุ่นของเทศกาลคริสต์มาสอย่างลงตัว ทั้งต้นคริสต์มาส ขนาดยักษ์ ประดับไฟและของขวัญจากกาแล็กซี ยานอวกาศสุดล้ำจำลองการเดินทางสู่จักรวาล และอุโมงค์แสง LED บนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ชวนให้ทุกคนในครอบครัวมาร่วมถ่ายภาพส่งต่อความประทับใจกันตลอดปลายปีนี้ บริเวณโซนเมน เอนทรานซ์ และโซนฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ภายในแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA” ที่โซนเมน เอนทรานซ์ เมกาบางนาได้เนรมิตพื้นที่จักรวาลที่ผสานกลิ่นอายคริสต์มาสเข้ากับบรรยากาศของกาแล็กซีอันกว้างใหญ่ พบกับ ซานตาคลอสในลุคนักบินอวกาศ ที่มาพร้อมยานของขวัญขนาดใหญ่ รวมทั้งเหล่า เอลฟ์ผู้ช่วยตัวน้อยและกวางเรนเดียร์ ที่ร่วมส่งต่อของขวัญและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ โดดเด่นด้วย Galactic Christmas Tree ต้นคริสต์มาสแห่งจักรวาล ที่สูงตระหง่าน เปล่งประกายระยิบระยับราวกับรวงแสงดาวนับพันจากกาแล็กซี ประดับด้วยดวงดาวไฟ LED หลากสี ที่สะท้อนความมหัศจรรย์และจินตนาการของจักรวาล ต่อกันด้วย Santa’s Space Rocket ยานอวกาศของซานต้า ที่บรรทุกของขวัญและความสุขสำหรับทุกครอบครัว ให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ได้ร่วมขึ้นยาน สัมผัสบรรยากาศแห่งความสนุก และความมหัศจรรย์ราวกับบินไปในจักรวาล และ Stellar Panorama Zone โซนถ่ายภาพแห่งจักรวาล พร้อมเก็บความทรงจำที่น่าประทับใจในทุกมุม
ต่อเนื่องมาที่โซน TOA Space Gift บริเวณฟู้ดวอล์ค พลาซ่า สนับสนุนโดย TOA ที่เนรมิตโซนนี้ให้กลายเป็นพื้นที่จำลองยานอวกาศสุดล้ำนำของขวัญมาให้ทุกคนกลางเมกาบางนา เปล่งประกายด้วยแสงไฟ LED และของตกแต่งสุดล้ำ รายล้อมด้วยดวงดาวและของขวัญที่ลอยตัวเหนือศีรษะ สร้างประสบการณ์ความสนุกและรอยยิ้ม ให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขจากการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กัน พิเศษยิ่งขึ้นรับฟังดนตรีสดท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายจาก TOA ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69
ขอเชิญชวนทุกคนออกเดินทางท่องจักรวาลแห่งการให้ไปกับเมกาบางนา พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษมากมาย ต่อเนื่องด้วยประสบการณ์การช้อปปิ้งส่งท้ายปี จากแคมเปญ MEGA SEASON OF GIVING 2025 ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 พร้อมเตรียมลุ้นรับของรางวัลใหญ่สุดพิเศษในงาน MEGA ADVENT CALENDAR (1 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69) และคอนเสิร์ตข้ามปี ศิลปินดังแน่นเวที ในงาน MEGA COUNTDOWN 2026 (31 ธ.ค. 68)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNA SHOPPINGCENTER และ LINE OA : @MEGABANGNAOFFICIAL