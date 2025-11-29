xs
xsm
sm
md
lg

เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ร่วมกับ TOA ชวนทุกท่านส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลแห่งการให้ด้วยแลนด์มาร์กสุดพิเศษ “THE SPACE SANTA” ภายใต้แคมเปญ MEGA SEASON OF GIVING 2025 ที่ถ่ายทอดแนวคิด “THE GIFT FROM GALAXY” เรื่องราวของซานตาคลอสผู้เดินทางข้ามจักรวาลเพื่อตามหาของขวัญ เพื่อมามอบรอยยิ้มพร้อมประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ให้กับทุกคนที่เมกาบางนา ผ่านงานออกแบบ สุดล้ำที่ผสานจินตนาการของโลกอวกาศเข้ากับความอบอุ่นของเทศกาลคริสต์มาสอย่างลงตัว ทั้งต้นคริสต์มาส ขนาดยักษ์ ประดับไฟและของขวัญจากกาแล็กซี ยานอวกาศสุดล้ำจำลองการเดินทางสู่จักรวาล และอุโมงค์แสง LED บนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ชวนให้ทุกคนในครอบครัวมาร่วมถ่ายภาพส่งต่อความประทับใจกันตลอดปลายปีนี้ บริเวณโซนเมน เอนทรานซ์ และโซนฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา


ภายในแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA” ที่โซนเมน เอนทรานซ์ เมกาบางนาได้เนรมิตพื้นที่จักรวาลที่ผสานกลิ่นอายคริสต์มาสเข้ากับบรรยากาศของกาแล็กซีอันกว้างใหญ่ พบกับ ซานตาคลอสในลุคนักบินอวกาศ ที่มาพร้อมยานของขวัญขนาดใหญ่ รวมทั้งเหล่า เอลฟ์ผู้ช่วยตัวน้อยและกวางเรนเดียร์ ที่ร่วมส่งต่อของขวัญและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ โดดเด่นด้วย Galactic Christmas Tree ต้นคริสต์มาสแห่งจักรวาล ที่สูงตระหง่าน เปล่งประกายระยิบระยับราวกับรวงแสงดาวนับพันจากกาแล็กซี ประดับด้วยดวงดาวไฟ LED หลากสี ที่สะท้อนความมหัศจรรย์และจินตนาการของจักรวาล ต่อกันด้วย Santa’s Space Rocket ยานอวกาศของซานต้า ที่บรรทุกของขวัญและความสุขสำหรับทุกครอบครัว ให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ได้ร่วมขึ้นยาน สัมผัสบรรยากาศแห่งความสนุก และความมหัศจรรย์ราวกับบินไปในจักรวาล และ Stellar Panorama Zone โซนถ่ายภาพแห่งจักรวาล พร้อมเก็บความทรงจำที่น่าประทับใจในทุกมุม


ต่อเนื่องมาที่โซน TOA Space Gift บริเวณฟู้ดวอล์ค พลาซ่า สนับสนุนโดย TOA ที่เนรมิตโซนนี้ให้กลายเป็นพื้นที่จำลองยานอวกาศสุดล้ำนำของขวัญมาให้ทุกคนกลางเมกาบางนา เปล่งประกายด้วยแสงไฟ LED และของตกแต่งสุดล้ำ รายล้อมด้วยดวงดาวและของขวัญที่ลอยตัวเหนือศีรษะ สร้างประสบการณ์ความสนุกและรอยยิ้ม ให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขจากการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กัน พิเศษยิ่งขึ้นรับฟังดนตรีสดท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายจาก TOA ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 68 – 1 ม.ค. 69


ขอเชิญชวนทุกคนออกเดินทางท่องจักรวาลแห่งการให้ไปกับเมกาบางนา พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษมากมาย ต่อเนื่องด้วยประสบการณ์การช้อปปิ้งส่งท้ายปี จากแคมเปญ MEGA SEASON OF GIVING 2025 ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 พร้อมเตรียมลุ้นรับของรางวัลใหญ่สุดพิเศษในงาน MEGA ADVENT CALENDAR (1 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69) และคอนเสิร์ตข้ามปี ศิลปินดังแน่นเวที ในงาน MEGA COUNTDOWN 2026 (31 ธ.ค. 68)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNA SHOPPINGCENTER และ LINE OA : @MEGABANGNAOFFICIAL















เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”
เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”
เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”
เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”
เมกาบางนา ร่วมกับ TOA ยกขบวนของขวัญจากอวกาศ เปิดแลนด์มาร์ก “THE SPACE SANTA”
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น