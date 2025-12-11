ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ กับ "River Carnival of Lights" ณ อนันตรา ริเวอร์ไซด์

"อนันตรา ริเวอร์ไซด์" ชวนคุณมาฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กับ River Carnival of Lights คาร์นิวัลแห่งสีสันและสายน้ำ
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปลายปีนี้ ที่อนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ พร้อมมอบความความสนุกสนานในแบบคาร์นิวัล ที่ผสานกับความงดงามและสีสันแห่งสายน้ำ แสง สี เสียง และพลุสุดตระการตา พร้อมเปิดประสบการณ์ดินเนอร์ครุยส์ หรูหราชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือเลือกอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่เติมเต็มความพิเศษตลอดเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง
แพคเกจดินเนอร์สุดพิเศษฉลองเทศกาลคริสต์มาส ในระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.68
Manohra Cruise Christmas Dinner ล่องเรือดินเนอร์ในคืนวันคริสต์มาส สัมผัสความงามของกรุงเทพฯ ที่เปล่งประกายระยิบระยับ สะท้อนสายน้ำยามค่ำคืน เพลิดเพลินกับวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามวิจิตร พร้อมดื่มด่ำกับ 7 พรีมียมคอร์สดินเนอร์เลิศรส ในวันที่ 24-25 ธ.ค.นี้ ราคาแพคเกจเริ่มต้นที่ 5,300 บาทสุทธิต่อท่าน (รวมพรีเมียมคอร์สดินเนอร์ และเครื่องดื่ม soft drink) มีทั้งหมด 3 รอบบริการดังนี้ รอบแรกเวลา 18.00-20.00 น., รอบที่ 2 เวลา 19.00-21.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 20.30-22.30 น.
Christmas by The River แพคเกจที่ชวนคุณและครอบครัว หรือเพื่อนๆ มาฉลองวันคริสต์มาสส่งท้ายปี ในแบบสนุกสนานและอิ่มอร่อย กับบุฟเฟต์พรีเมียมนานาชาติ พร้อมชมการแสดง สยามอนันตรา (The Eternal Siam) อันวิจิตรตระการตาแห่งวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ที่ผสมผสานระหว่างนาฏกรรมไทยร่วมสมัย กับเทคนิคระดับโลก และดนตรีประกอบอันตราตรึง ในวันที่ 24-25 ธ.ค.นี้ เวลา 18.00-22.00 น. ราคาแพคเกจเริ่มต้นที่ 3,800 บาทสุทธิต่อท่าน (รวมเครื่องดื่ม soft drink)
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฉลองค่ำคืนเคาน์ดาวน์กับการแสดงพลุสุดตระการตา ในวันที่ 31 ธ.ค. กับแพคเกจดินเนอร์ที่ห้องอาหาร Trader Vic’s: The Tiki New Year’s Eve งานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปี ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ความสนุกสนานและรื่นเริง ในสไตล์ทรอปิคัล พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารเรียกน้ำย่อยไม่อั้น และ 8 คอร์สดินเนอร์อาทิ ซี่โครงเนื้อวากิว, The Boston Lobster เนื้อสดหวานเสิร์ฟพร้อมคาร์เวีย, ทาโก้ปูอลาสก้า ท็อปด้วยคาร์เวีย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรถเข็นขนมหวานแสนอร่อย และค็อกเทลสุดพิเศษมากมาย พร้อมชมการแสดงดอกไม้ไฟสุดตระการตา ในวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 31 ธ.ค. 68 เวลา 19.00-24.00 น. ราคาแพคเกจเริ่มต้นที่ 5,800 บาทสุทธิต่อท่าน (รวมเครื่องดื่ม soft drink)
นอกจากนี้ ยังมีบัตรกำนัลพิเศษเพื่อดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อมอบเป็นของขวัญประจำเทศกาล ให้กับคนที่คุณรักจาก Anantara Wellness เวลเนสรีทรีต และศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแห่งใหม่ล่าสุด ได้แก่ Wellness Essentials บัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท สามารถเลือกรับบริการเวลเนสทรีทเม้นท์ระดับพรีเมียม ตามความต้องการระยะเวลา 60 นาที หรือเลือกรับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผิวพรรณ, Wellness Indulgence บัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท โปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลแบบพรีเมียม ระยะเวลาครึ่งวัน หรือเลือกรับบริการเวลเนสทรีทเม้นท์ระดับพรีเมียมจำนวน 2 แพคเกจตามความต้องการ สามารถซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.68 (บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ภายใน 6 เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด)
สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข ในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง กับ River Carnival of Lights มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ แสง สี เสียง และพลุตระการตา ที่อนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โทร. 0-2431-9488
