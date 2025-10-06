“ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า” ลุย QSR จับมือ “Taco Bell” อัดแคมเปญใหญ่

ผู้จัดการรายวัน 360 - –ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ร่วมกับพันธมิตร ทาโก้ เบลล์ (Taco Bell) ร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันชื่อดังจากอเมริกาที่มีสาขากว่า 7,000 แห่งทั่วโลก เดินหน้าเติบโตในตลาดร้านอาหารบริการด่วน หรือ QSR (Quick Service Restaurant) สู่การเป็นเบอร์หนึ่งแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดสไตล์เม็กซิกันที่ครองใจผู้บริโภคในประเทศไทย ผนึกจุดแข็งของสองแบรนด์ดังระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและฟาสต์ฟู้ด ร่วมเฉลิมฉลองวันทาโก้แห่งชาติ ที่มีขึ้นในวันอังคารแรกของเดือนตุลาคมของทุกปี พร้อมต่อยอดกระแสในโลกออนไลน์ “กินทาโก้ยังไงไม่ให้หก” ชวนผู้บริโภคร่วมสนุกกิจกรรม #ทาโก้Challenge สร้างสีสันในช่องทางโซเชียลมีเดีย
นายเจสัน ไรลีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโฮเรก้า (HoReCa) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหลักของเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับ Taco Bell ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเซกเมนต์ใหม่ในตลาด QSR นำอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตล์เม็กซิกันชื่อดังจากอเมริกาที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในระดับโลกเข้ามาในประเทศไทย มอบทางเลือกการทานอาหารมื้อด่วนที่หลากหลายและสนุกขึ้นแก่ผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้จักแบรนด์ Taco Bell ที่แพร่หลายยิ่งขึ้นให้ผู้บริโภค ผ่านการจับคู่เมนูอาหารเม็กซิกันฟาสต์ฟู้ดเข้ากับเครื่องดื่มยอดนิยมจาก “โคคา-โคล่า” ที่ผู้บริโภคในประเทศไทยคุ้นเคย”
“ โดยเสิร์ฟความสดชื่นผ่าน “โค้ก” ออริจินัล “โค้ก” ซีโร่ “แฟนต้า” กลิ่นองุ่น และ “ฟิวซ์ ที” เติมเต็มความอร่อยในร้าน Taco Bell ทุกสาขาจำนวน 38 แห่งทั่วประเทศ ผนึกจุดแข็งของสองแบรนด์ดังระดับโลก มอบประสบการณ์มื้ออาหารที่อร่อย สดชื่น และจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษร่วมกัน เพื่อสร้างสีสันและมอบประสบการณ์แห่งความสนุกให้ผู้บริโภค ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตลาด QSR ของไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เราพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกันกับพันธมิตร ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้ผู้บริโภคในประเทศไทยต่อไป”
นายสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด ผู้บริหารแฟรนไชส์ ทาโก้ เบลล์ ในประเทศไทย กล่าวว่า “Taco Bell พร้อมเดินหน้าครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งร้านอาหารเม็กซิกันฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทย การผนึกกำลังร่วมกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ตอบโจทย์การเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศไทย และชูจุดขายของการเป็นผู้นำแบรนด์ดังระดับโลกในกลุ่มฟาสต์ฟู้ดและเครื่องดื่ม ที่เข้าใจความชอบและไลฟ์สไตล์ของคนไทย ผ่านการปรับรสชาติเมนูเม็กซิกันให้คุ้นชิน ถูกปากคนไทยมากขึ้น และสร้างสรรค์เมนูใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเมนูซิกเนเจอร์อย่างทาโก้ ที่มาพร้อมแป้งตอร์ติย่าที่ทอดจนหอมกรอบ และอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่ส่งตรงจากแหล่งกำเนิด
นอกจากทาโก้แล้ว ยังมีเมนูเบอร์ริโต เคซาดิย่า ครันช์แรป และเมนูของหวาน ซินนาม่อนทวิสต์ และอื่น ๆ ให้เลือกทานได้อย่างสนุก สัมผัสรสชาติใหม่ ๆ กับเมนูสไตล์เม็กซิกันที่อร่อย อยู่ท้อง ตามสโลแกน “Live Más” ของ Taco Bell ที่ชวนให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสนุกผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษ สร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจำ นอกจากนี้ Taco Bell ยังมีโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษกับเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ยกระดับประสบการณ์ความอร่อยคุ้มค่า และเติมความสนุกให้ลูกค้าของเราอีกด้วย
เนื่องในเดือนแห่งทาโก้ ที่วันอังคารแรกของเดือนตุลาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันทาโก้แห่งชาติ (National Taco Day) วันสำคัญของคนรักทาโก้ทั่วโลกที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองและแบ่งปันความอร่อยของทาโก้ Taco Bell ชวนทุกคนมาลิ้มลองเมนูทาโก้ที่หลากหลาย และกิจกรรมสนุก ๆ #ทาโก้Challenge “กินทาโก้ยังไงไม่ให้หก” ในช่องทางโซเชียลมีเดีย ท้าทายความสามารถในการกินอย่างมีสไตล์ โดยไม่ทำอาหารหกเลอะเทอะ เพื่อสร้างกระแสในโลกออนไลน์ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกและแชร์ประสบการณ์สุดมันส์ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีเคล็ดลับเพียงหยิบทาโก้ขึ้นมา เอียงคอทำมุม 45 องศา กัดเข้าไปที่มุมของชิ้นทาโก้ เพียงเท่านี้ก็จะได้สัมผัสถึงรสชาติความเข้มข้นจัดจ้านสไตล์เม็กซิกันของทุกวัตถุดิบที่อยู่ภายในแป้งทาโก้ พร้อมเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ที่ร้าน Taco Bell ทุกสาขาทั่วประเทศ และแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่