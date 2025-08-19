ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ผนึก แอคคอร์ จัดการแข่งขัน “Accor x Coca-Cola® Mixology Competition 2025” ปีที่ 4 เสริมสกิลบาร์เทนเดอร์

ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า และ หาดทิพย์ ร่วมกับ แอคคอร์ (Accor) ผู้นำระดับโลกในธุรกิจโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขัน “Accor x Coca-Cola® Mixology Competition” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างยาวนาน พร้อมสนับสนุนบาร์เทนเดอร์ในการพัฒนาทักษะด้านการบริการเครื่องดื่มและศิลปะการสร้างสรรค์ค็อกเทล โดยไฮไลต์พิเศษของงานในปีนี้ คือเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงมิกซ์โซโลจี นำโดยคุณเจน แก้วยอด แชมป์ World Class Bartender ปี 2018 และ คุณพงศ์พันธุ์ สืบแสงไทย นายกสมาคมบาร์เทนเดอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์มิกซ์โซโลจี การผสานแนวคิดด้านความยั่งยืน และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความสามารถของบาร์เทนเดอร์ไทยเทียบเท่าระดับสากล
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณกาวิน เทเวราซาน ผู้จัดการบาร์จาก MOGA โรงแรมพูลแมน สิงคโปร์ ฮิลล์สตรีท ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวงการค็อกเทลในระดับภูมิภาคอีกด้วย กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันจากโรงแรมในเครือแอคคอร์ทั่วประเทศ ได้สร้างสรรค์เครื่องดื่มค็อกเทลซิกเนเจอร์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคล่า ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุด และยังถือเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่าง ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า หาดทิพย์ และ แอคคอร์ ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับประสบการณ์การบริการระดับโลก พร้อมส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
นายเจสัน ไรลีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโฮเรก้า (HoReCa) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหลักของเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า และแอคคอร์มีความร่วมมือทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน เราภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลองความร่วมมือนี้ผ่านการแข่งขัน Accor x Coca-Cola® Mixology Competition ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการยกระดับประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพัก และส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบริการสำหรับแอคคอร์ นอกจากกิจกรรมนี้ เรายังมีโปรแกรมสนับสนุนพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่ม และรังสรรค์สูตรค็อกเทลพิเศษซึ่งออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับโรงแรมแต่ละแห่งที่สะท้อนเอกลักษณ์และกลิ่นอายของทำเลนั้น ในด้านผลิตภัณฑ์ เรายังมีทางเลือกบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องดื่มแบบขวดทั่วไป ขวดแก้ว กระป๋อง ไปจนถึงเครื่องกดน้ำอัดลม เพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานที่แตกต่างกัน ช่วยให้แอคคอร์สามารถส่งมอบความสดชื่นและสร้างสรรค์ช่วงเวลาสุดพิเศษให้กับนักเดินทางทั่วประเทศได้อย่างเต็มที่ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร และสนับสนุนความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ระดับโลกและการบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด”
นายการ์ธ ซิมมอนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมระดับพรีเมียม มิดสเกล และอีโคโนมี แอคคอร์ ภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “แอคคอร์มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับนักเดินทางทั่วโลก ผ่านเครือโรงแรมกว่า 80 แห่งในประเทศไทย ความร่วมมือกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่าในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะของบาร์เทนเดอร์ในเครือโรงแรมแอคคอร์ เพื่อยกระดับบริการเครื่องดื่มด้วยค็อกเทลที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพ การแข่งขันนี้เปิดเวทีให้บาร์เทนเดอร์ของเรานำเสนอค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์และความชอบของแขกผู้เข้าพักในแต่ละโรงแรม พร้อมผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า พันธมิตรที่สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างยาวนาน เพื่อช่วยยกระดับบริการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในเครือแอคคอร์ทั่วประเทศต่อไป”
การแข่งขัน Accor x Coca-Cola® Mixology Competition จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ รีสอร์ทใจกลางกรุงเทพฯ โอเอซิสแห่งการพักผ่อนที่เหมาะกับทั้งนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และผู้มีไลฟ์สไตล์แบบเวลเนส (Wellness) โดยมีบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมในเครือแอคคอร์ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ค็อกเทลโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคล่า ได้แก่ “โค้ก” รสชาติออริจินัล “โค้ก” สูตรไม่มีน้ำตาล “แฟนต้า” “สไปรท์” และ “ชเวปส์” โดยมีเกณฑ์การตัดสินครอบคลุมรอบด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความยั่งยืน ส่วนผสม วิธีการนำเสนอ สไตล์ และการตกแต่ง
ผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Accor x Coca-Cola® Mixology Competition ในปีนี้ ได้แก่
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คุณก้องภพ ตันติ์ทวิสุทธิ์ จาก โรงแรมวี วิลล่า ภูเก็ต - เอ็มแกลเลอรี รับทองคำหนัก 2 บาท จากเมนูค็อกเทลสุดสร้างสรรค์ “เอส.โอ.เอส.สนิฟ ออฟสยาม” ที่ได้แรงบันดาลใจจากกลิ่นยาดมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่หลายคนคุ้นเคย ผสมผสานกับ “โค้ก” สูตรไม่มีน้ำตาล และกลิ่นหอมของดอกไม้ไทย สับปะรดภูเก็ต โหระพา และกระวานเทศ พร้อมกลิ่นยาดมอ่อน ๆ มอบประสบการณ์ครบทุกสัมผัส ทั้งเย็นสดชื่น นุ่มนวล และสะท้อนความเป็นไทยอย่างเด่นชัด ส่งมอบเรื่องราววัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยผ่านรสชาติ กลิ่น และความทรงจำ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณชลิดา ชาไกยะ จาก เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ รับทองคำหนัก 1 บาท จากเมนูค็อกเทล “หอมเนียม” ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยและ “ชเวปส์” มะนาวโซดา ไม่มีน้ำตาล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – คุณณิชกานต์ อิงคโชติวณิช จากโรงแรมวี กรุงเทพฯ – เอ็มแกลเลอรี คอลเลคชั่น กับเมนูค็อกเทล “ล้านนาลาบ” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารเหนือยอดนิยมอย่างลาบล้านนา โดยนำรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มร่วมสมัยด้วย “ชเวปส์” น้ำโซดา
• รางวัลวิดีโอยอดเยี่ยม – คุณสุทธิภัทร กรัดภิบาล จาก โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้รับบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท จากเมนูค็อกเทล “เสน่ห์ริมคลอง” ที่สร้างสรรค์โดยได้แรงบันดาลใจจากกลิ่นหอมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ ผสมผสานกับความซ่าของ “ชเวปส์” มะนาวโซดา อย่างลงตัว