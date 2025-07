“โค้ก-เซ็นกรุ๊ป-เวสท์บาย” ร่วมยั่งยืน รีไซเคิลแพกเกจผลิตเสื้อกั๊กให้ กทม.

ผู้จัดการรายวัน 360 – ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ร่วมมือกับพันธมิตร เซ็น กรุ๊ป ต่อยอดความร่วมมือด้านความยั่งยืน ผนึก เวสท์บาย เดลิเวอรี่ ลุยโครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อเก็บกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ขับเคลื่อนระบบบรรจุภัณฑ์แบบปิด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ผ่านการรีไซเคิลและอัพไซเคิล ผลิตเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้กับกทม. นำร่องเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในกว่า 80 ร้านอาหารเครือ เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าขยายความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนายจอห์นเจสัน ไรลีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโฮเรก้า (HoReCa) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหลักของเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Our Choice, Our Future! ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า มีเป้าหมายในการสนับสนุนการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เซ็น กรุ๊ป ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรามาอย่างยาวนาน ที่มองเป้าหมายร่วมกันทั้งในด้านการเติบโตของธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่การทำโครงการด้านความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าอย่างครบวงจร“โดยจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วจากร้านอาหารในเครือเซ็น กรุ๊ป เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ ผ่านการร่วมมือกับ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ โดยขวดพลาสติก PET บางส่วน จะถูกนำไปอัพไซเคิล ผลิตเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เตรียมส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน และเดินหน้าเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทั้งลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการผนึกความเชี่ยวชาญและขับเคลื่อนความสำเร็จไปด้วยกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยต่อไป”นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป กล่าวว่า “เซ็น กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า มาอย่างยาวนาน โดยร่วมกันขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค ทั้งในด้านความสดใหม่ คุณภาพ และความพรีเมียมจากร้านอาหาร 10 แบรนด์ในเครือ เซ็น กรุ๊ป ยังยึดมั่นในแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ ทั้งในสำนักงานและสาขาร้านอาหารทั่วประเทศ“ความร่วมมือในโครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อการรีไซเคิลกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า และเวสท์บาย เดลิเวอรี่ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในร้านอาหารของเรา ปัจจุบันมีร้านต้นแบบจากแบรนด์ ZEN, AKA, On the Table, Cyu, ตำมั่ว และลาวญวน เข้าร่วมแล้วกว่า 80 สาขา และเตรียมขยายครอบคลุมแบรนด์และสาขาเพิ่มเติม เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะรีไซเคิลในธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน”ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “เวสท์บาย เดลิเวอรี่ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือนี้ ผ่านการเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากร้านอาหาร เก็บกลับอย่างเป็นระบบเข้าสู่กระบวนการเพื่อรีไซเคิล ผ่านแอปพลิเคชัน WasteBuy และบริการรถรับซื้อขยะถึงหลังร้านอาหาร ช่วยขับเคลื่อนการจัดการขยะในอุตสาหกรรมร้านอาหาร นับเป็นการขยายต่อยอดของเวสท์บาย เดลิเวอรี่ จากการสร้างการตระหนักรู้ให้ภาคประชาชนและเข้าถึงชุมชนหน่วยย่อย สู่การร่วมมือกับผู้นำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน“โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถเก็บขยะจากร้านอาหารในเครือเซ็น กรุ๊ป ได้แล้วกว่า 12,500 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ 100% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 38,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้ได้กว่า 4,000 ต้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะโดยการรีไซเคิลและอัพไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อต่อยอดความสำเร็จและส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่สังคมและโลกใบนี้ต่อไป”โครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิลนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นต้นมา โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2568 มีร้านอาหารในเครือเซ็น กรุ๊ป เข้าร่วมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 78 สาขา รวม 6 แบรนด์ ได้แก่ Zen, AKA, On the Table, Cyu, ตำมั่ว และ ลาวญวน โดยพนักงานในแต่ละสาขาดำเนินการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้วที่จำหน่ายในร้าน ทั้งประเภทขวดน้ำพลาสติก PET และกระป๋องอะลูมิเนียม รวมทั้งวัสดุประเภทอื่น ๆ ในร้านที่สามารถรีไซเคิลได้ รวบรวมส่งต่อให้เวสท์บาย เดลิเวอรี่ และนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลนี้ สมทบทุนร่วมกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เพื่อนำขยะขวดพลาสติกไปอัพไซเคิลผลิตเป็นเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เตรียมมอบสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครต่อไป