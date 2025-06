โก โฮลเซลล์ เปิดงาน “HoReCa GO MORE ” หนุนร้านอาหาร สร้างโอกาสจากวิกฤติ จัดเต็มสินค้าประหยัดต้นทุน ชู ‘เวิร์กชอป’ ทั่วไทย ติดอาวุธผู้ประกอบการสู้เศรษฐกิจ

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด จัดกิจกรรม “HoReCa GO MORE โปรแรง ขายง่าย กำไรงาม” เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า สู้พิษเศรษฐกิจ ขนทัพสินค้าลดต้นทุนหนุนธุรกิจรายเล็ก พร้อมจัดเวิร์กชอป เสริมทักษะเพิ่มโอกาสทำเงินทุกสาขาทั่วไทย ตั้งแต่ 4 มิถุนายน – 12 สิงหาคมนี้นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ เข้าใจดีถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจโฮเรก้า กำลังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาค่าครองชีพสูง กำลังซื้อชะลอตัว ภาคการท่องเที่ยวซบเซา โก โฮลเซลล์ จึงได้จัดกิจกรรม “HoReCa GO MORE โปรแรง ขายง่าย กำไรงาม” เพื่อช่วยบรรเทาภาระในด้านต้นทุนสินค้า วัตถุดิบต่างๆ โดยเราร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมใจกันลดราคาสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย จัดเวิร์กชอป จำนวน 60 คอร์ส กระจายให้ความรู้ เพิ่มทักษะการสร้างสรรค์เมนูสร้างรายได้ เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการได้นำไปต่อยอดธุรกิจได้ทันท่วงที“กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจ ในด้านต่างๆ ทั้งสินค้าและวัตถุดิบราคาประหยัดต้นทุน การเสวนาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารของประเทศ การแนะนำเมนูอาหาร เครื่องดื่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอปที่สอนโดยเชฟมืออาชีพจากสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย ซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิดและไอเดียต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มอีกมากมาย โดยเราได้วางโรดแมปการจัดกิจกรรมหมุนเวียนทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ ได้เข้าถึง”สำหรับพิธีเปิดกิจกรรม “HoReCa GO MORE โปรแรง ขายง่าย กำไรงาม” จัดขึ้นที่ โก โฮลเซลล์ สาขาศรีนครินทร์ โดยมี นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายกสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยมี นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้นได้จัดเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “สร้างโอกาสในวิกฤติ พลิกวิธีคิดสู่ทางรอดธุรกิจร้านอาหาร” โดยกูรูด้านธุรกิจอาหารมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ดำเนินรายการโดย ต่อเพนกวิน - ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี อินฟลูเอนเซอร์ดัง ผู้เป็น CEO บริษัท PenguinX และเจ้าของเพจ Torpenguin ที่มีผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองไทยติดตามเป็นจำนวนมากพร้อมกันนั้น ในสาขาอื่นๆ ของ โก โฮลเซลล์ ทั่วประเทศ ได้หมุนเวียนจัดกิจกรรม “HoReCa GO MORE” ไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งนอกจากมีสินค้าราคาประหยัดจากแบรนด์ดัง และพันธมิตรทางธุรกิจที่ขนทัพมาช่วยผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนมากมายแล้ว ยังมี กิจกรรม Cooking Show จากเซเลบริตี้เชฟชื่อดัง และสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น คูปองออนท็อปสุดพิเศษ การลุ้นรับรางวัล รวมถึงการเพลิดเพลินกับการลองลิ้มชิมรส สินค้า Own Brand “ A-Choice” ที่จะนำมาจัดราคาพิเศษด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดตามรายละเอียดได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา หรือหน้าเพจเฟชบุ๊ค https://www.facebook.com/gowholesaleth/ หรือที่เว็บไซต์ https://centralfoodwholesale.co.th/ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น