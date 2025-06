โก โฮลเซลล์ จัดโปรแรง! ลดกระหน่ำสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง 30% หนุนผู้ประกอบการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ รับมือยุคเศรษฐกิจผันผวน

เศรษฐกิจไม่สู้ดี แต่ยังมีโอกาสดีๆ ของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพราคาสุดคุ้มรออยู่ !!! เพราะ โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดโปรโมชั่นสุดช็อกกลางปี ด้วยการขนทัพสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งคุณภาพดี มาลดราคา 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร โชห่วย ธุรกิจโฮเรก้า ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสสร้างกำไร ประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ โดยโปรแกรมลดราคาสุดว้าวนี้ มีตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2568 ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และในแอปพลิเคชัน GO WHOLESALEสำหรับสินค้าจัดรายการ ล้วนเป็นที่นิยมนำไปสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แอตแลนติกแซลมอนแล่ ไข่หอยเม่น ปลาไข่ ปูม้าผ่าครึ่ง เนื้อหอยลายต้มสุก ปลาหมึก กุ้งขาวปลอกเปลือก ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพที่มาจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง การสนับสนุนเกษตรกรชาวประมงไทยทั้งนี้เทรนด์ความนิยมการใช้ว้ตถุดิบประเภท อาหารแช่แข็ง มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการร้านอาหาร บรรดาเชฟต่างๆ ที่มีความต้องการวัตถุดิบเก็บไว้ได้นาน แต่ยังคงคุณภาพและรสชาติเหมือนสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ยุคภาวะเศรษฐกิจผันผวน ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาแพง ... รีบไป GO WHOLESALE กันเลย ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น 13 สาขาทั่วประเทศ ลดแรงพร้อมกัน