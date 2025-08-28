สนุกสนานกับการฉลองวันชาติเม็กซิโก ด้วยทาโก้สูตรต้นตำรับ ณ ห้องอาหารเม็กซิกาโน่

ห้องอาหารห้องอาหารเม็กซิกาโน่ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและสีสันของวัฒนธรรมเม็กซิกัน ไปกับ วันชาติเม็กซิโก วันอังคารที่ 16 กันยายนนี้ ดื่มด่ำและเต็มอิ่มไปกับ ทาโก้สูตรต้นตำรับ พร้อมเพลิดเพลินกับ การแสดงดนตรีสด ที่จะเติมเต็มค่ำคืนแห่งความสุข และ เครื่องดื่มสุดพิเศษ ที่ผสมผสานรสชาติและสีสันอย่างลงตัว
ร่วมสนุกสนานไปกับการคิดค้นสร้างสรรค์ในสไตล์ “Taco DIY” ให้คุณสนุกไปกับการรังสรรค์ทาโก้ในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อวากิวนุ่มละมุน หรือ กุ้งพินโชสรสจัดจ้าน เพิ่มรสชาติด้วยซอสสไตล์เม็กซิกันสุดเข้มข้น ทั้ง กัวคาโมเล่อะโวคาโด และ ซอสเชดดาร์ชีส
ในราคา 599 บาท++ พร้อมรับฟรีเครื่องดื่มสุดพิเศษ 1 แก้ว และเพลิดเพลินไปกับ ดนตรีสด ที่จะเติมเต็มค่ำคืนแห่งความสุข
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อันน่าจดจำ ที่จะพาคุณไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเม็กซิโกแบบเต็มอิ่มอย่างลงตัว ณ ห้องอาหาร Mexicano โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ Taco DIY ให้เปิดให้บริการเพิ่มเติม:
ทุกวันเสาร์: เวลา 17.00 – 22.00 น. พร้อมดนตรีสด
ทุกวันอังคาร: เวลา 17.00 – 22.00 น.
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ห้องอาหารห้องอาหารเม็กซิกาโน่: https://mexicanobkk.com
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/Mexicanobkk
เบอร์โทรศัพท์: 062-598-0302
อีเมล: mexicano@rembrandthotelbangkok.com
