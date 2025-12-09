xs
โรบินสันไลฟ์สไตล์เนรมิตโฉมศูนย์การค้าให้เป็น ‘The Merry City’ แลนด์มาร์กแห่งความสุข พร้อมชวนมาร่วมเก็บโมเมนต์สุดประทับใจ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับซีซันแห่งการให้ในเทศกาลส่งท้ายปี สร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษ เนรมิตศูนย์การค้าฯ ทุกสาขาทั่วประเทศให้กลายเป็น Landmark of Your City ภายใต้ธีมการตกแต่ง “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” ที่สวยงามตระการตา ทั้งแสง สี และดีไซน์สุดเก๋ ให้บรรยากาศสนุกและอบอุ่น ชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมถ่ายภาพ เก็บโมเมนต์สุดประทับใจ พร้อมเพลิดเพลินกับการกิน-ชอปครบครันทุกไลฟ์สไตล์ไปกับกองทัพร้านค้ากว่า 600 ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ รวมทั้งโปรโมชันลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80% ลุ้นและรับฟรีของรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 68-4 ม.ค. 69

ภายใต้ธีม “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศได้ร่วมกันยกระดับบรรยากาศเทศกาลให้สวยงามตระการตายิ่งกว่าเดิม ด้วยการตกแต่งพื้นที่ที่โดดเด่นตั้งแต่โซนด้านนอกศูนย์ไปจนถึงพื้นที่ภายใน เช่น The Merry Christmas Tree ต้นคริสต์มาสประดับไฟสูงกว่า 12 เมตร ถูกออกแบบให้กลายเป็นจุดต้อนรับสุดอลังการ พร้อมของตกแต่งสีสันสดใสในธีม The Merry City เช่น รถไฟของซานต้า ของเล่น และลูกบอลประดับหลากสี ช่วยสร้างบรรยากาศความสุขตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าสู่ศูนย์การค้าฯ The Merry Tunnel อุโมงค์ไฟ (Light Tunnel) แลนด์มาร์กสุดฮิตสำหรับการถ่ายภาพในยามค่ำคืน มีการประดับประดาไฟบนต้นไม้ด้วยไฟหยดน้ำระยิบระยับ เพิ่มความสว่างไสวในยามค่ำคืน

และเมื่อก้าวเข้ามาสู่ภายในศูนย์ พบกับความตระการตาของการตกแต่งสไตล์ Christmas Market สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี ต้นคริสต์มาสสูงเด่นกลางโถง 6 เมตร และ The Merry Starlight การตกแต่งแบบลอยตัวบริเวณระเบียงภายในศูนย์การค้าฯ ที่มาพร้อมดีไซน์ลูกบอลหลากสีและโมเดลคริสต์มาสขนาดยักษ์ลอยเหนือศีรษะ สร้างบรรยากาศสนุกและสดใสในทุกมุมมอง

นอกจากนี้ยังมี The Merry Playland โซนบ้านบอลสุดหรรษา ที่ประกอบด้วย Snow Land ดินแดนหิมะอันแสนมหัศจรรย์ ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับหิมะโปรยปราย บรรยากาศสุดโรแมนติก และมุมถ่ายรูปที่สวยทุกองศา เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากสัมผัสความหนาวแบบฟินๆ และ Snow Globe ลูกแก้วหิมะแสนสุขขนาดใหญ่ มุมไฮไลต์ที่คุณต้องไม่พลาดเข้าไปโพสท่าถ่ายรูปในโลกแห่งหิมะสุดละมุน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยาย ให้ทุกช็อตเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นและน่าจดจำที่สุดของเทศกาลนี้ Santa Chair จุดถ่ายรูปเก้าอี้ซานต้า ที่ทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นอายเทศกาล และยังมีหลายจุด Pop-up Display พร้อมพร็อพถ่ายรูป เช่น กล่องของขวัญ, ต้นคริสต์มาสหลายดีไซน์ ที่ตั้งกระจายทั่วทั้งศูนย์เพื่อให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ภาพสวยๆ และครีเอตคอนเทนต์สุดประทับใจได้ไม่ซ้ำ

นอกจากบรรยากาศการตกแต่งสุดพิเศษทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ แล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังมอบประสบการณ์การชอปปิ้งที่คึกคักกว่าที่เคย ด้วยกองทัพร้านค้ากว่า 600 ร้านค้า ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ พร้อมโปรโมชันลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80% กิจกรรมลุ้นและรับฟรีของรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68-4 ม.ค. 69 รวมไปถึงกิจกรรมอีเวนต์สุดพิเศษกว่า 100 อีเวนต์ พร้อมเติมเต็มความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส เช่น Christmas Fashion Show Contest การประกวดแฟชั่นโชว์ คอสเพลย์ และการแสดงความสามารถของน้องๆ หนูๆ ซานต้าตัวน้อย, Christmas Carols การแสดงดนตรี ร้องเพลง และโชว์จากหลากหลายสถาบัน, Christmas Troop & Santa’s Gift Parade กิจกรรมแจกของขวัญ ขนม พาเหรดความสนุก และเทศกาลชอปของขวัญสุดประทับใจ เป็นต้น

โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังคงตอกย้ำแนวคิดการเป็น Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคนในทุกวันและทุกโอกาส ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเชื่อมโยงผู้คน ครอบครัว และชุมชนให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมเดินบนเส้นทางแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน โดยขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุข และเก็บภาพประทับใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นของ “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” ที่จัดขึ้นพร้อมกันในทุกสาขาทั่วประเทศ สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย เดินเล่น-ถ่ายรูป-กิน-ชอป และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในเทศกาลที่น่าจดจำที่สุดของปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68-4 ม.ค. 69 ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: RobinsonLifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)

#โรบินสันไลฟ์สไตล์ #RobinsonLifestyle #TheMerryCitybyRobinsonLifestyle

















