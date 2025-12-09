โรบินสันไลฟ์สไตล์เนรมิตโฉมศูนย์การค้าให้เป็น ‘The Merry City’ แลนด์มาร์กแห่งความสุข พร้อมชวนมาร่วมเก็บโมเมนต์สุดประทับใจ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับซีซันแห่งการให้ในเทศกาลส่งท้ายปี สร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษ เนรมิตศูนย์การค้าฯ ทุกสาขาทั่วประเทศให้กลายเป็น Landmark of Your City ภายใต้ธีมการตกแต่ง “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” ที่สวยงามตระการตา ทั้งแสง สี และดีไซน์สุดเก๋ ให้บรรยากาศสนุกและอบอุ่น ชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมถ่ายภาพ เก็บโมเมนต์สุดประทับใจ พร้อมเพลิดเพลินกับการกิน-ชอปครบครันทุกไลฟ์สไตล์ไปกับกองทัพร้านค้ากว่า 600 ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ รวมทั้งโปรโมชันลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80% ลุ้นและรับฟรีของรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 68-4 ม.ค. 69
ภายใต้ธีม “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศได้ร่วมกันยกระดับบรรยากาศเทศกาลให้สวยงามตระการตายิ่งกว่าเดิม ด้วยการตกแต่งพื้นที่ที่โดดเด่นตั้งแต่โซนด้านนอกศูนย์ไปจนถึงพื้นที่ภายใน เช่น The Merry Christmas Tree ต้นคริสต์มาสประดับไฟสูงกว่า 12 เมตร ถูกออกแบบให้กลายเป็นจุดต้อนรับสุดอลังการ พร้อมของตกแต่งสีสันสดใสในธีม The Merry City เช่น รถไฟของซานต้า ของเล่น และลูกบอลประดับหลากสี ช่วยสร้างบรรยากาศความสุขตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าสู่ศูนย์การค้าฯ The Merry Tunnel อุโมงค์ไฟ (Light Tunnel) แลนด์มาร์กสุดฮิตสำหรับการถ่ายภาพในยามค่ำคืน มีการประดับประดาไฟบนต้นไม้ด้วยไฟหยดน้ำระยิบระยับ เพิ่มความสว่างไสวในยามค่ำคืน
และเมื่อก้าวเข้ามาสู่ภายในศูนย์ พบกับความตระการตาของการตกแต่งสไตล์ Christmas Market สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี ต้นคริสต์มาสสูงเด่นกลางโถง 6 เมตร และ The Merry Starlight การตกแต่งแบบลอยตัวบริเวณระเบียงภายในศูนย์การค้าฯ ที่มาพร้อมดีไซน์ลูกบอลหลากสีและโมเดลคริสต์มาสขนาดยักษ์ลอยเหนือศีรษะ สร้างบรรยากาศสนุกและสดใสในทุกมุมมอง
นอกจากนี้ยังมี The Merry Playland โซนบ้านบอลสุดหรรษา ที่ประกอบด้วย Snow Land ดินแดนหิมะอันแสนมหัศจรรย์ ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับหิมะโปรยปราย บรรยากาศสุดโรแมนติก และมุมถ่ายรูปที่สวยทุกองศา เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยากสัมผัสความหนาวแบบฟินๆ และ Snow Globe ลูกแก้วหิมะแสนสุขขนาดใหญ่ มุมไฮไลต์ที่คุณต้องไม่พลาดเข้าไปโพสท่าถ่ายรูปในโลกแห่งหิมะสุดละมุน ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยาย ให้ทุกช็อตเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นและน่าจดจำที่สุดของเทศกาลนี้ Santa Chair จุดถ่ายรูปเก้าอี้ซานต้า ที่ทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นอายเทศกาล และยังมีหลายจุด Pop-up Display พร้อมพร็อพถ่ายรูป เช่น กล่องของขวัญ, ต้นคริสต์มาสหลายดีไซน์ ที่ตั้งกระจายทั่วทั้งศูนย์เพื่อให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ภาพสวยๆ และครีเอตคอนเทนต์สุดประทับใจได้ไม่ซ้ำ
นอกจากบรรยากาศการตกแต่งสุดพิเศษทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ แล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังมอบประสบการณ์การชอปปิ้งที่คึกคักกว่าที่เคย ด้วยกองทัพร้านค้ากว่า 600 ร้านค้า ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ พร้อมโปรโมชันลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80% กิจกรรมลุ้นและรับฟรีของรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68-4 ม.ค. 69 รวมไปถึงกิจกรรมอีเวนต์สุดพิเศษกว่า 100 อีเวนต์ พร้อมเติมเต็มความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส เช่น Christmas Fashion Show Contest การประกวดแฟชั่นโชว์ คอสเพลย์ และการแสดงความสามารถของน้องๆ หนูๆ ซานต้าตัวน้อย, Christmas Carols การแสดงดนตรี ร้องเพลง และโชว์จากหลากหลายสถาบัน, Christmas Troop & Santa’s Gift Parade กิจกรรมแจกของขวัญ ขนม พาเหรดความสนุก และเทศกาลชอปของขวัญสุดประทับใจ เป็นต้น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังคงตอกย้ำแนวคิดการเป็น Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคนในทุกวันและทุกโอกาส ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเชื่อมโยงผู้คน ครอบครัว และชุมชนให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมเดินบนเส้นทางแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน โดยขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุข และเก็บภาพประทับใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นของ “The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปี” ที่จัดขึ้นพร้อมกันในทุกสาขาทั่วประเทศ สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย เดินเล่น-ถ่ายรูป-กิน-ชอป และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในเทศกาลที่น่าจดจำที่สุดของปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 68-4 ม.ค. 69 ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: RobinsonLifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)
#โรบินสันไลฟ์สไตล์ #RobinsonLifestyle #TheMerryCitybyRobinsonLifestyle