โรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึก BYD มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลุ้นรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด BYD มูลค่า 1.09 ล้านบาท

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และ Denza อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ เดินหน้า ส่งมอบความสุขและความคุ้มค่าส่งท้ายปี ภายใต้แคมเปญ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์พิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้” พร้อมผสานแนวคิดความยั่งยืนและผลักดันการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพียงกิน - ช้อปกับร้านค้าภายในโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 รับสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด BYD รุ่น SEALION 6 DM-i มูลค่ากว่า 1.09 ล้านบาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์เดินหน้าส่งมอบของขวัญส่งท้ายปีกับแคมเปญ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์พิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้” จัดเต็มลดทั้งศูนย์การค้าฯ ส่งท้ายปี ลดสูงสุด 80% และเพียงลูกค้ากิน-ช้อปกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ รวบรวมใบเสร็จสะสมยอดครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ (จำกัด 10 สิทธิ์/ท่าน/วัน) ลุ้นและรับฟรีรางวัลใหญ่ คือ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด BYD รุ่น SEALION 6 DM-i จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,099,900 บาท สำหรับลูกค้า BYD ที่แสดงหมายเลขตัวถังของรถยนต์พลังงานใหม่ BYD จากแอปพลิเคชัน BYD พร้อมแสดงใบเสร็จจากการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขโปรโมชันที่กำหนด รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นสองเท่า นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งแคมเปญ และสำหรับสายครีเอเตอร์ ศูนย์การค้าฯ ยังจัดเต็มตกแต่งพื้นที่ให้เป็น The Merry City by Robinson Lifestyle แลนด์มาร์กแห่งความสุขทั่วประเทศส่งท้ายปีนี้
คุณณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าววว่า “ภายใต้แนวคิด Central to Life โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งหมายเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ลูกค้าของเราเมื่อมาใช้บริการ ต้องไม่เพียงแต่ได้รับประสบการณ์กิน-ช้อป ที่ครบครัน แต่เราอยากจะมอบของขวัญแทนคำขอบคุณในช่วงเวลาส่งท้ายปี เป็นของขวัญที่ความหมายกับผู้ได้รับ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ BYD พันธมิตรที่พร้อมสร้างพลังร่วมให้ทุกการช้อปมีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมสีเขียวและอนาคตที่ดีขึ้นของทุกคน นอกจากนี้เรามียังมี EV hub พร้อมจุดชาร์จไฟรองรับสำหรับผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายทุกครั้งที่กิน-ช้อปที่ศูนย์การค้าฯ ของเรา”
คุณบดินทร์ ศิริปุณย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้าเชิงพาณิชย์ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และ Denza อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทย ความร่วมมือกับโรบินสันไลฟ์สไตล์ครั้งนี้ ไม่พียงแต่เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้าง NEV Ecosystem ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เรายังเล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยายการเข้าถึงรถยนต์พลังงานใหม่ BYD ในวงกว้างและครอบคลุมทั่วไทย ตามจำนวนสาขาของโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่มีถึง 27 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วย”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี กับแคมเปญ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์พิเศษ กับช่วงเวลาแห่งการให้” เพียงช้อปครบตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด BYD รุ่น SEALION 6 DM-i มูลค่า 1.09 ล้านบาทพร้อมดีลสุดคุ้มจากหลากหลายร้านค้า ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา ทั่วประเทศ
