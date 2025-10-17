"บัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WDC คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2025 ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

นายบัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WDC ผู้นำเข้าวัสดุตกแต่งพื้นและผนังระดับพรีเมียม คว้ารางวัลเกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” (Quality Persons of the Year 2025) สาขา “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ
นายบัณฑิต เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ WDC เดินหน้าต่อยอดการพัฒนาองค์กร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมวัสดุตกแต่งของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
“เรามองว่านวัตกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องของสินค้า แต่คือกระบวนการคิด การพัฒนา และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างแบรนด์ ผู้บริโภค และสังคม”
ปัจจุบัน WDC ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร การออกแบบกระบวนการผลิต ไปจนถึงการสร้างระบบที่สนับสนุนความยั่งยืนขององค์กร หนึ่งในความภาคภูมิใจคือการพัฒนา UNITEC Technology นวัตกรรมกระเบื้องที่รวมคุณสมบัติ “นุ่มเท้าแต่กันลื่น และทำความสะอาดง่าย” ไว้ในแผ่นเดียว
เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสบายในการใช้งาน รวมถึง Micro Structured Technology ที่จำลองพื้นผิวหินธรรมชาติได้อย่างสมจริง ผ่านเทคนิคการผลิตที่ล้ำสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมทั้งสองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการสถาปัตยกรรม ด้วยการคว้ารางวัล Best Innovation Award ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนในงาน “สถาปนิก 2567–2568”
ทั้งนี้ WDC ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและความงามทางสุนทรียะ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในวงการวัสดุก่อสร้าง และเป็นแบบอย่างขององค์กรที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน
พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเชิดชูบุคคลที่เป็นแบบอย่างในด้านการทำงาน การอุทิศตนเพื่อสังคม และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง